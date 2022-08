Stijn de Vries onderzoekt het mannelijk schoonheidsideaal: ‘Mijn broek laten zakken voor de plastisch chirurg. Waar was ik mee bezig?’

Stijn de Vries: 'Ongeveer de helft van de mannen is onzeker over zijn lichaam. En het gekke: daarover spreken ze onderling vrijwel niet.' Beeld Lin Woldendorp

Zijn persoonlijke band met zijn documentaireonderwerp is duidelijk. Al op zijn 15de zocht Stijn de Vries de mogelijkheden voor een neusverkleinende operatie uit. De correctie kwam er uiteindelijk niet (‘ik vind mijn grote neus inmiddels minder storend’), maar de fascinatie voor het mannelijk schoonheidsideaal bleef. Net als zijn twijfels.

Daarin is hij niet de enige, zo bleek uit onderzoek dat hij in de voorbereiding op Mooi, Man liet verrichten. “Ongeveer de helft van de mannen is onzeker van over zijn lichaam. En het gekke: daarover spreken ze onderling vrijwel niet. Het leek me goed te proberen daarin verandering te brengen.”

Je neemt daarvoor jezelf als uitgangspunt. Waarom?

“Ik ben zelf ook zo’n onzekere man. Mijn liefde voor esthetiek is doorgeslagen naar twijfel over mijn eigen lichaam. Mijn wijkende haargrens, mijn dunne armen, mijn man boobs. Op het oog heb ik het voor elkaar met een leuke vriendengroep, een prachtige baan en een fijn huis in Amsterdam, maar die onzekerheid blijft knagen. Ik wilde onderzoeken of je werkelijk gelukkiger wordt als je toegeeft aan de mogelijkheden die er tegenwoordig zijn om je lichaam te perfectioneren.”

Wat zijn je conclusies?

“Het klinkt cliché, maar er zit bij dit onderwerp ongelooflijk veel tussen de oren. We hebben in de docu een panel waarin mannen vertellen over hun onzekerheden. Soms kon ik letterlijk niet zien wat ze nu precies bedoelden. Een van hen, een heel knappe man, zat al jaren met zijn in zijn ogen lelijke onderlip. Tja, dan kunnen anderen wel tegen je zeggen dat je er goed uit ziet; als je het zelf niet gelooft, blijf je zoeken.”

“Ik ken nu overigens ook veel beter het verschil tussen onzekerheid en body dysmorphic disorder, een psychische aandoening waarbij mensen zich inbeelden dat sommige lichaamsdelen afstotelijk zijn.”

Omdat een van je onzekerheden de lengte van je geslachtsdeel betreft, laat je voor het oog van de camera je broek zakken om de opinie van een plastisch chirurg te vragen. Voor een onzekere man vast niet makkelijk.

“Ik moest er een kwartier van bijkomen. Waar was ik mee bezig? De chirurg vertelde me met een operatie drie tot vier centimeter extra te kunnen bieden. Ik ben er niet op ingegaan.”

Je maakte vorig jaar de persoonlijke documentaire Jong geleerd, nooit gedaan waarin je vertelde op je 23ste nog maagd te zijn. Hoe ging het daarna verder met je seksleven?

“Er is op dat vlak niets veranderd. Maar ik voel me er heel chill onder. Jongens met wie ik date kunnen online precies opzoeken wat ik over mijn seksleven heb verteld. Ik heb geen haast. Er zal de komende tijd vast wel iemand komen van wie ik denk: ‘Met jou duik ik onder het dekbed’.”

Je noemde de eerste serie ‘het onthullen van je grootste geheim’ en onderzoekt nu ‘je grootste onzekerheid’. Wat volgt?

“Ik heb een paar nieuwe ideeën voor nieuwe documentaires, maar wil me ook ontwikkelen als presentator, gesprekken voeren waarin ik juist niét zelf het onderwerp ben. Ik ben freelancer, dus kan in principe overal aan de slag, maar BNNVara heeft met 3OpReis en Je zal het maar hebben zulke mooie programma’s. Die zou ik ooit ook graag presenteren.”

Mooi, Man is te zien op het YouTubekanaal van Spuiten en Slikken. De tweede van vier afleveringen verschijnt aanstaande dinsdag.