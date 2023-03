Stijlvol Songfestivallied slalomt via de pieken en dalen van het leven naar een galmende climax

Duncan Laurence keek woensdagavond met vaderlijke trots toe. Mia Nicolai (26) en Dion Cooper (29), de twee zangers die hij bijeenbracht om een nieuwe Songfestivalmissie te ondernemen, presenteerden in de evenementenzaal van Remastered Experience hun prijsnummer voor Liverpool.

Een song die grotendeels is geschreven door Laurence en zijn partner Jordan Garfield. En dat is te horen: Burning Daylight is een ballade die groeide aan dezelfde boom als waaraan Arcade in 2019 tot volle bloei kwam. Een powerballad volgens het traditionele recept van het Songfestival: klein beginnen en dan laagje voor laagje opbouwen naar een grootse én galmende finale.

Ondertussen slalomt de song via een tekst over de pieken en dalen van het leven langs een klein gehouden piano, ingetogen beats en een zwaar aangezet refrein naar een subtiel einde. Het enige wat ontbreekt is een onontkoombare hook, die zich straks in huiskamers van Reykjavik tot Chisinau in één keer in de oren van de tv-kijker nestelt.

Lobbywerk

De selectiecommissie van de AvroTros koos Burning Daylight uit ruim 400 inzendingen. “Een lied dat meteen onder je huid gaat zitten,” zei commissielid Sander Lantinga er woensdag over.

Bij de bekendmaking van de deelname van Nicolai en Cooper was rumoer ontstaan over de band met Laurence, die de twee goed kent. Cooper verzorgde enige tijd zijn voorprogramma, en Laurence verrichte lobbywerk voor hun aanwijzing.

Nicolai benadrukte eerder dat alles eerlijk was gegaan. Cooper en zij hadden alle procedures doorlopen en alle anderen hadden net zo’n grote kans gehad. Dat laatste is natuurlijk niet waar, maar dat is ook helemaal niet erg. De steun van een oud-winnaar – Laurence gaat mee naar Liverpool om te coachen en de act te vervolmaken – is nu eenmaal een bonuspunt. Niet alleen qua meegebrachte ervaring, maar ook wat publicitaire waarde betreft.

Niet voor niets staat Zweden op dit moment bovenaan de ranglijsten van de wedkantoren. Het land heeft zijn deelnemer nog niet eens gekozen, maar het gegeven dat Loreen (ze won in 2012 met Euphoria) in de voorrondes meedingt met een sterk liedje is genoeg om de buzz op gang te brengen.

Spektakelsongs

Van dat publicitaire gewicht kunnen Cooper en Nicolai straks in Liverpool ook profiteren. Wat de media-inzet van Laurence betreft wordt het balanceren op een dun koord – vooral nu de Oranje-inzending wel erg innig danst met Arcade – maar het Songfestival is nu eenmaal ook een wedstrijd promoten en dan is elk mediamoment meegenomen.

Zeker nu het zich laat aanzien dat de eerste halve finale, waarin Nederland op 9 mei aantreedt, meer sterke liedjes bevat dan de tweede. Behalve Zweden, zitten ook de spektakelsongs van Finland en Noorwegen in die eerste kwalificatieronde. Die overleven moet voor het tweetal geen probleem zijn.

De kansen daarna? Voor eindwinst is de song vermoedelijk te weinig verrassend en onderscheidend, maar een goede klassering moet haalbaar zijn. Hoe dan ook levert Nederland met Burning Daylight opnieuw een stijlvolle en kwalitatieve inzending.