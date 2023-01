Steven Berghuis maakte een prima inschatting van de intelligentie van René van der Gijp

Vandaag Inside. Beeld SBS6

Als de uitzending van Vandaag Inside iets bevestigde, dan was het dat Steven Berghuis een prima inschatting heeft gemaakt van de intelligentie van René van der Gijp. Die laatste zei maandagavond oprecht niet te begrijpen waar ‘het gedoe’ allemaal om te doen was. Met zíjn uitspraken in de aanloop naar Feyenoord-Ajax had het in ieder geval niets te maken, meende Van der Gijp. Zijn advies aan de Ajacied: “Ga gewoon van Facebook af.”

Lips had het uiteraard gevolgd afgelopen week: oud-Feyenoorder Berghuis zou voor het eerst terugkeren in een volle Kuip. De vijandigheden die daarmee gepaard gingen, werden volgens Berghuis verder aangezwengeld door het AD en bij Jinek, maar vooral door de domste van het stel: Van der Gijp dus. Die had op SBS6 gierend van de lach zitten leuteren over dartspijltjes die fans zouden meenemen naar het stadion.

De weloverwogen manier waarop Berghuis pleitte voor gezond verstand maakte indruk op Lips, maar in het stamcafé van Vandaag Inside is zelfreflectie een te moeilijk woord. Het programma wordt, het kan voor niemand een verrassing zijn, bevolkt door tot op het bot cynische mensen. Dat Van der Gijp, Johan Derksen en de immer huichelende presentator Wilfred Genee korte metten zouden maken met Berghuis’ oproep, was dan ook een zekerheidje.

Van der Gijp speelde de vermoorde onschuld: “Over mij mag je zeggen wat je wil.” En: “Mensen die dreigen, doen nooit iets.” Derksen vond dat Berghuis nu maar eindelijk eens ‘een grote jongen’ moest worden. Totaal voorspelbaar dus.

Ook Özcan Akyol speelde zijn gebruikelijke rol. Hij schuift regelmatig aan en lijkt Lips niet per se dom, maar de domste opmerking kwam toch van hem. “Iedereen is altijd boos hier, wat is dat toch?” Lips wist het: domme boosheid is een verdienmodel.

