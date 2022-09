Ster in de wereld van coronasceptici staat in de Ziggo Dome: wie is Tisjeboy Jay?

Hij noemt zichzelf comedian en wereldverbeteraar, maar draagt de titel complotdenker als geuzennaam. Hij was te gast in het FvD-journaal, schuift aan bij Ongehoord Nederland, en zondag staat Tisjeboy Jay in de Ziggo Dome. Wie is dit Instagramfenomeen met Limburgse tongval?

De coronacrisis was een ramp voor de culturele sector, maar bracht ook nieuwe sterren voort. Zoals Jay Francis (38), beter bekend als Tisjeboy Jay, die zich ontpopte als fel criticus van de overheidsmaatregelen en uitgroeide tot een bekendheid in de wereld van coronasceptici en virusontkenners. Hij maakte honderden video’s waarin hij het coronabeleid onder vuur nam, sprak tijdens demonstraties en was te gast in uitzendingen van Lange Frans, Forum voor Democratie en Ongehoord Nederland.

Een marginaal figuur is Tisjeboy Jay al lang niet meer: vorig jaar wist hij Ahoy meermaals uit te verkopen en na een succesvolle theatertour staat hij zondag in de Ziggo Dome. Dat is niet veel cabaretiers gegeven. Vorige week stonden Chris Rock en Dave Chappelle er nog, en Najib Amhali wist ’s lands grootste concertzaal uit te verkopen. Grote namen. En nu treedt Tisjeboy Jay er op, die pas drie jaar bezig is met comedy. Hoe kan dit?

Temptation Island

Wie de moeite neemt om terug te scrollen door de vele honderden filmpjes die Tisjeboy Jay sinds 2014 op Instagram plaatste kan zien dat de in Sittard geboren Jay Francis al jaren op zoek was naar de spotlights. Aanvankelijks werkt hij als boekhouder, maar hij is dan ook fitnessmodel, bodybuilder en rapper.

In 2018 is hij een van de ‘verleiders’ in het programma Temptation Island Vips, rond die tijd begint hij ook grappige filmpjes op te nemen, vaak gefilmd in zijn auto of huiskamer. Zijn Limburgse tongval, overdreven articulatie en energieke manier van praten bezorgen hem een bescheiden schare fans. Eind 2019 start zijn eerste theatertour, maar van maatschappelijk engagement is dan nog niets merkbaar.

Dat verandert als Nederland in 2020 in lockdown gaat. In mei neemt hij zijn eerste filmpje op waarin hij afstand neemt van de 1,5 metermaatregel. “O Jay waar de fuck gaat je aan beginnen jongen,” zegt hij, voordat hij aan zijn relaas begint. Een maand later poseert hij op het balkon van Viruswaarheidvoorman Willem Engel, hij zal dat najaar ook figureren in het veelbesproken ‘ik-doe-niet-meer-meefilmpje’, waarin (semi-)BN’ers hun afkeer van het coronabeleid kenbaar maken.

En zo groeit Tisjeboy Jay in korte tijd uit tot het humoristische gezicht van de anticoronabeweging. In een interview met De Andere Krant – een ‘alternatief medium’ waarin de complottheorieën kwistig verspreid worden – zegt hij: “Ik voel en zie aan alle kanten dat we gemanipuleerd worden en dat dit beleid niet gaat over volksgezondheid. Ik vind dat het 5 voor 12 is, de wereld beweegt niet in de goede richting.”

Forum voor Democratie

Ook zei Tisjeboy Jay in een video: “Ik ben geen fan van politiek, maar Van Haga is een real OG, support hem!” Wybren van Haga was toen nog lid van Forum voor Democratie, en de steunbetuiging leverde Tisjeboy Jay prompt een uitnodiging op voor het FvD-journaal. Dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen, schreef hij na afloop op Facebook. ‘Jay waarom ga je aan tafel met een racistische partij? Ik heb geen politieke voorkeur, ik ben enkel voor de mensheid.’

Volgens Tisjeboy Jay spreken veel te weinig cabaretiers zich uit. ‘Ze durven te weinig af te wijken van de mening van de massa. Het schuurt mij veel te weinig. Tussen 1965 en 2015 waren het de beste jaren; alles leek gezegd te kunnen worden. Dat is niet meer zo.’

En hoewel het debat over ‘de grenzen van de grap’ en ‘mag je nog wel alles zeggen’ al zo’n 20 jaar wordt gevoerd, is er wel een verschuiving te bespeuren in de cabaretwereld. Waar geëngageerd cabaret vroeger het exclusieve domein was van links (denk aan: Vara, Neerlands Hoop in Bange Dagen, Erik van Muiswinkel) komt maatschappijkritiek op het podium nu ook uit de rechtse, en soms ook de complothoek (zie ook: George van Houts).

Inflatie en gasprijzen

Het toont daarnaast dat voor een succesvolle carrière op het toneel de route niet hoeft te lopen langs kleine comedycafés, kleinkunstopleidingen of cabaretfestivals, om dan via kleine theaters stapje voor stapje grotere podia te betreden. Via sociale media, en geholpen door de pandemie, wist Tisjeboy Jay een eigen fanschare op te bouwen (op Instagram heeft hij 300.000 volgers), waardoor hij binnen mum van tijd in Ahoy stond, met zijn voorstelling Het Tijdelijke Abnormaal. Sketches over dagelijkse situaties werden er afgewisseld met maatschappelijke bespiegelingen, de show werd afgesloten door het gezamenlijk zingen van Heal the World van Michael Jackson.

Zondag speelt Tisjeboy Jay een voorstelling met de veelzeggende titel Politiek Correct. Helemaal vol zit de Ziggo Dome (capaciteit: 17.000 mensen) niet, pas afgelopen week kondigde Tisjeboy Jay aan dat ook de tweede ring opengaat. Kaartjes voor het optreden, met onder anderen Guido Weijers, Fresku en Nino als special guest, kosten 19,95 euro. Want: ‘niks is meer te betalen, dus wij verlagen de prijs. We don’t give a fuck.’

Tisjeboy Jay praat inmiddels niet alleen maar over corona, ook over de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de gasprijzen. Onderwerpen die hij met scepsis tegemoet treedt, al houdt hij afstand van al te wilde complottheorieën over het World Economic Forum en de Great Reset.

Sowieso lijkt hij het soms moeilijk te hebben met de status als vrijheidsstrijder die hij toebedeeld krijgt. “Ik heb een identiteit gecreëerd als protestmannetje. Maar dat ben ik helemaal niet,” zei hij onlangs in een contemplatieve video. Hij wil vooral mensen aan het lachen krijgen. “Ik ben Jay, geen Jayzus.”