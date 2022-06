Stephanie Louwrier speelt in ‘Festen’: ‘Drank voelde te erg als thuiskomen’

Stephanie Louwrier: ‘Ik geloof in zieltjes winnen met een grap, om daarna raken klappen uit te delen.’ Beeld Daphne Lucker

Familie, drank, voor Stephanie Louwrier (35) – actrice, cabaretier, muzikant, presentatrice – zijn het grote onderwerpen.

Louwrier was geen alcoholist in de zin van om tien uur ’s ochtends een fles wijn opentrekken of de dag niet kunnen doorkomen zonder een heupfles whiskey. Maar wel een fles opentrekken en die niet meer dicht kunnen doen. En zo veel drinken dat ze niets meer wist van de nacht ervoor. Daarover later meer.

Nu speelt ze met 8 anderen in Festen, gebaseerd op de legendarische film van Thomas Vinterberg uit 1998, over een familie aan een feesttafel voor de verjaardag van de pater familias. Als een verloren zoon gaat speechen verandert de feestelijke avond in een slagveld.

Nieuwe vader, nieuwe zoon

Twintig jaar geleden is toneelstuk Festen ook gespeeld, toen naar aanleiding van twintig jaar NUHR, het cabaretgezelschap van onder anderen Peter Heerschop. Hij maakte de bewerking van het stuk. Wijlen Willem van de Sande Bakhuyzen regisseerde toen, de inmiddels ook overleden Piet Römer zat er nog in, met zijn echte zoon Han Römer in de rol van zoon. In de nieuwe versie schoof Han een generatie door en speelt hij nu de rol van vader, Vincent Croiset speelt zijn zoon. Een deel van de oude cast doet weer mee, en er zijn gastacteurs bijgekomen, onder wie Louwrier.

Festen, met uiterst rechts Stephanie Louwrier. Beeld Raymond van Olphen

Behalve als actrice was er ruimte voor Louwriers andere talent: ze is parttime rockster. Ze maakte een act op een stevige beat, ze danst en roept ‘dit is familie’. “Het is geïnspireerd op de reclame van Kenzo, met een heel toffe choreografie.”

Vorig jaar maakte Louwrier indruk met haar persoonlijke voorstelling Show must go on, waarin ze laat zien hoe ze afscheid neemt van de drank. Want dat drinken was allemaal leuk en feestelijk, Louwrier was de gangmaker, de rock-’n-rollvriendin die in de lampen hing en het licht uitdeed, totdat haar vriend een keer zei: je bent eigenlijk helemaal niet leuk als je drinkt.

Wat volgde is een confronterende zoektocht naar zichzelf. Van naar de huisarts gaan, het erkennen dat ze een probleem had, tot hulp gaan zoeken bij Kick your habits. Inmiddels is ze anderhalf jaar nuchter. Deze zomer speelt ze de show opnieuw. “Ik dacht nog even: straks ben ik weer begonnen en speel ik die voorstelling. Maar gelukkig ben ik nog altijd gestopt.”

Nuchtere kick

Ze kan het iedereen aanraden. “Ik feest nog steeds tot drie uur ’s ochtends. Ik heb het niet nodig om los te komen. En als iedereen dronken en irritant wordt, ga ik gewoon dansen.” Als ze nu ’s ochtends appjes krijgt van vrienden die te brak zijn om uit bed te komen, krijgt ze een kick. “Ik heb geen katers, en ik heb toch veel plezier gehad. Ik voel me fris en helder. Ik heb nog geen moment gehad dat ik dacht: had ik nu maar wel gedronken.”

Ze vertelt het licht en met humor. Iets wat haar werk kenmerkt. Zowel Festen als Show must go on verbindt de harde lach met grote tragiek. “Ik geloof in zieltjes winnen met een grap, om daarna raken klappen uit te delen.” Show must go on gaat niet zozeer over geen alcohol drinken, maar om het ‘temmen van het beest’ dat in je zit. Iedereen heeft behoefte aan een uitlaatklep. “We snakken blijkbaar naar iets waarmee we op boevenpad kunnen gaan. Alsof we zo erg in de pas lopen dat we dat beest nergens mogen loslaten.”

Genen

“Ik wist eigenlijk vanaf mijn zestiende al dat alcohol gevaarlijk was. Drank voelde te erg als thuiskomen. Maar voor iedereen is de belangrijkste vraag niet hoeveel je drinkt, maar waarom drink je eigenlijk?” Voor haar werd dat langzaam duidelijk. “Genen spelen een grote rol. Maar ook dat ik me verantwoordelijk voelde voor het feest. We moesten altijd door het plafond gaan. Ik had een soort pleaserige rol.”

Alcohol is beladen in haar leven. Haar vader ging eraan onderdoor. Voor Festen vroeg Peter Heerschop de acteurs iets persoonlijks te delen over hun eigen familie. Bij Louwrier werden dat de volgende zinnen: “Familie, ik heb geen familie. Mijn vader heeft zich dood gedronken en met mijn moeder heb ik geen contact.” Het gaat echt over haar.

Het zijn woorden die vragen om meer, waar ze nu ook aan werkt. Ze wil een boek schrijven, autobiografisch wordt het. En misschien maakt ze nog een televisieserie over alcohol. Zo moeilijk als het was om te stoppen met drinken, zo veel levert het haar nu op.

Festen door Bos Theaterproducties, 8-19 juni in DeLaMar Theater. Show must go on speelt op Lowlands, De Parade en in de Kleine Komedie op 3 september.