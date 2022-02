Stemmige feestjurken: eindelijk weer couture op de catwalk in Parijs

Wie denkt er in deze onzekere tijden nog aan jurken van ruim 9000 euro? Genoeg mensen, zo bleek tijdens de Parijse coutureweek, waar couturiers vooral uitpakten met stemmige feestjurken na bijna twee jaar van onlinepresentaties.

Couture is een speeltuin voor ontwerpers, en daarnaast het ultieme snoepje voor de superrijken. Ongehinderd door commerciële restricties kan een ontwerper zijn fantasie de vrije loop laten en dat is smullen.

Waar veel couturiers na bijna twee jaar van onlinepresentaties en -videos in Parijs met hun show voor voorjaar-zomer 2022 uitpakten met stemmige feestjurken, was Viktor & Rolf het enige merk dat door de huidige politieke onrust en virusangst letterlijk een voorzichtige buffer ­inbouwde. Het ontwerpersduo liet zich inspireren door Dracula, ‘een symbool van angst en verandering’, aldus Rolf Snoeren na afloop tegen Vogue, en het beeld van een groot, angstaanjagend silhouet dat in oude Hollywoodfilms ’s nachts plotseling in een deurpost opduikt.

Dat leverde een extreem verhoogde schouderlijn op, waarin de draagster zich kan verstoppen bij haar voorzichtige eerste schreden in een heropende buitenwereld. Die hoge schouderlijn kwam ook in hun allereerste collectie terug, waarmee ze op het prestigieuze modefestival in Hyères in 1993 alle te winnen prijzen binnen­sleepten. Maar ook in hun Atomic Bomb-collectie uit 1998, met extreme silhouetten die waren opgevuld met ballonnen. Ontdaan van die ballonnen of bij de huidige collectie van korsetconstructies, levert dat zeer draagbare kleding op. Het duo staat niet voor niets bekend om hun ingenieuze patronen, die telkens weer een technische puzzel zijn.

Viktor & Rolf kwamen met een extreem verhoogde schouderlijn. Beeld AP

Charles de Vilmorin, de jonge Franse ontwerper die zich in slechts twee jaar tijd zeer geliefd maakte bij de mode-incrowd, zocht het ook in horror en liet zich inspireren door Danse Macabre van Tim Burton. Een regelrechte sollicitatie naar de job van kostuumontwerper voor Beetlejuice 2, de mogelijke opvolger van de Halloweenklassieker waar fans zo op hopen.

Spacetripjes

Tot zover het sombere gedeelte van de coutureshows. Het waren vooral de metaverse en recente spacetripjes van enkele excentrieke rijken die voor inspiratie zorgden. De modewereld speelde de afgelopen maanden al voorzichtig met NFT’s, maar vooralsnog lijken ontwerpers niet warm te lopen voor deze virtuele nieuwe bron van inkomsten.

Maria Grazia Chiuri van Dior hamerde op het belang van menselijke contacten in deze tijd. Verder dan met sterren geborduurde spacy bodysuits ging ze niet. De scifihint in de show kwam vooral van de hand van de Belgische make-up artist Peter Philips.

Kim Jones combineerde in zijn eerste liveshow voor modehuis Fendi prints van Romeinse standbeelden op sombere, fluwelen jurken met futuristische oorsieraden van Delfina Delettrez. Bij Chanel niets van dit alles. Het modehuis concentreerde zich vooral op het klassieke, zo gekoesterde Chanelimago. De show opende met Charlotte Casiraghi – getraind ruiter en evenbeeld van haar moeder prinses Caroline van Monaco – uiteraard in Chaneltailleur, stapvoets te paard, eindigend in een sierlijke galop. Het Chanelpakje heeft dit seizoen een rok die een glimp van een kanten of veren onderrok toont.

Plussizemodel Angeer Amol liep de Valentinoshow, een viering van diverse lichaamstypes. Beeld Getty Images

Valentino’s show was een viering van diverse lichaamstypes, leeftijden en grijze haren. De Nederlandse modellen Lara Stone en Jill Kortleve liepen mee, beiden voorheen curvy genoemd, tegenwoordig ‘average sized’. Een statement, want van oudsher zijn modellen nergens zo dun als bij couture. Alsof de crème de la ­crème van maatkleding nog steeds alleen voor de broodmagere, gefortuneerde happy few is. Er zijn dit seizoen vooral nieuwe en oude gezichten op de catwalk te zien. “Alles daartussen zat tevergeefs naar zijn telefoon te staren in de hoop op een boeking,” zei een Nederlands model dat niet bij naam genoemd wil worden.

Een schema van fittings en maanden wachten op een jurk lijkt niet aantrekkelijk voor een generatie die gewend is met één klik alles binnen 24 uur in huis te hebben, maar het percentage coutureklanten onder millenials groeit snel. Volgens een studie van Bain & Company zal de koopkracht van Gen Z en millennials tegen 2025 goed zijn voor 45 procent van de persoonlijke luxegoederenmarkt, en zij prefereren ervaringen boven producten. Wat is er op modegebied luxer dan een een-op-eensessie met je lievelingsontwerper? Kanttekening: een bescheiden klant zal bij de grote couturehuizen niet meteen de designer zelf met een meetlint aan haar lijf krijgen, maar het met een assistent moeten doen. Dat biedt voordeel voor de kleine huizen.

Een miljoen euro

Tegenwoordig zijn er wereldwijd nog zo’n 4000 coutureklanten, maar hun koopkracht is groot. Waar de gemiddelde klant vroeger jaarlijks zo’n vijf jurken bestelde, waren dat er inmiddels twintig, zei ontwerper Karl Lagerfeld een paar jaar geleden. Dat zou nu zijn opgelopen tot veertig stuks, elk met een prijskaartje variërend van 9000 euro tot één miljoen, een bedrag dat volgens persbureau Reuters ooit is betaald voor een Diortrouwjurk.

De nieuwe klanten zijn vooral celebrities en influencers uit het Midden-Oosten, China en India. Neem Wendy Yu (31), dochter van China’s grootste fabrikant van houten deuren. Naast van Chanel, Dior en Valentino, gaat Yu’s hart eveneens sneller kloppen van Viktor & Rolf, Schiaparelli en Giambattista Valli. Elke ­aanschaf ziet ze als investering in haar ­toekomstige modemuseum. Dit wijkt af van de motieven van bekende coutureklanten uit het verleden. Zo vond de Amerikaanse socialite Nan Kempner investeren meer iets voor haar echtgenoot, zij was er slechts om de knikkers te laten rollen.

Kim Jones combineerde in zijn eerste liveshow voor Fendi prints van oude Romeinse standbeelden met futuristische oorsiera-den. Beeld AP

Kleine couturehuizen zonder marketingbudgetten, zoals Iris van Herpen en Ronald van der Kemp, moeten het hebben van gratis publiciteit van actrices, zangeressen en influencers die hun ontwerpen lenen. “Belangstelling genoeg, Chinese sterren als Fan Bingbing – ik kan al die namen nooit onthouden – we hebben ze allemaal gekleed,” zegt Van der Kemp. “Laatst ook nog Priyanka Chopra, een grotere Indiase ster kun je niet hebben. Maar om echt te gaan verkopen in die landen moet je erheen. Long-distance fittings werken niet. Mensen moeten je product in handen hebben, aan hun lichaam voelen, om er verliefd op te worden. Plannen genoeg voor events in Qatar, Londen, China en New York, maar we kunnen helaas al bijna twee jaar niets.”

Onlangs kleedde hij actrice Lily Collins voor een Hollywoodevent en model en actrice Cara Delevingne. In Nederland heeft Van der Kemp een trouwe klantenkring voor demi-couture, handgemaakt in zijn atelier aan de Herengracht. “Daarmee heeft iemand een op maat gemaakt stuk met een beperkte oplage voor de prijs van een Gucciconfectiejurk, waarvan er honderden, zo niet duizenden zijn.”

Van der Kemps show in Parijs kon op het laatste moment niet doorgaan omdat er onder de huidige covidrestricties geen publiek kon worden ontvangen. Even slikken, plannen omgooien en door. “Gelukkig konden we vorige week in Paradiso terecht, twee dagen filmen en fotograferen, daarna editen. Om twee uur ’s nachts waren we klaar, ’s middags ging de film live.”

The real deal

Niemand minder dan Pat Cleveland (71), het eerste zwarte supermodel, schittert erin. Aan het einde brengt ze haar debuutsingle I’m Falling In Love voor het eerst ten gehore, een voorproefje van haar nog te verschijnen jazzalbum. “Ik heb het nummer al tig keer gehoord en het verveelt nooit. Net als Pat, zij is the real deal. Die vrouw heeft zoveel uitstraling, ze voelt echt wat ze aan heeft, dat zie je hoe ze zich erin beweegt.”

Van der Kemp timmert flink aan de weg met zijn ethische couture. Hij verdiepte zich eens in de metaverse en NFT’s – ‘het energieverbruik van al die dingen is enorm’ – en blijft er daarom voorlopig verre van. Maar het is uiteraard wel leuk om te spelen met het idee van virtuele mode, maar dan wel vormgegeven met couturetechnieken. Voor een presentatie tijdens ­Amsterdam Fashion Week maakte hij eerder een pilaar van vervilt textielafval, waar een graffitiartist op los werd gelaten. Dat kunstwerk heeft Van der Kemp nu weer versneden. “Upcycling na upcycling na upcycling. We noemen het project trashure.” Een hit, de jurk is opgevraagd door een grote ster in Hollywood en ­inmiddels onderweg naar Los Angeles.

De ingetogen Diorcollectie was een krachttoer van de beroemde ateliers van het modehuis. Beeld EPA