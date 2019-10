Stefano Keizers maakte pure slapstick van Maestro

Maestro, NPO 1.

Zondagavond begon alweer de vijfde editie van het AvroTros-programma Maestro en omdat Lips graag Bekende Nederlanders de plank ­volledige mis ziet slaan als dirigent, zat hij er klaar voor. Die eerste aflevering viel niet tegen. Zo dacht Monic Hendrickx dat ze zich er als actrice wel even doorheen kon bluffen tegenover het Maestro Orkest, maar toen ze Carmen van Bizet moest dirigeren – vanwege haar rol als Carmen in Penoza uiteraard – kwam ze zo traag op gang, dat ze zelf besloot opnieuw te beginnen. Het juryoordeel: “Het was niet allemaal slecht, maar wel het meeste.”

Ook de instelling van Jörgen Raymann luidde fake it till you make it en dankzij zijn zelfbenoemde ritmegevoel sleept de ‘notendyslecticus’ zich redelijk door een ­Weense wals heen.

Zanger Lucas Hamming dirigeerde als een houthakker, maar Tatum Dagelet kreeg zowaar complimenten. Ria Bremer begon van de weeromstuit mee te zingen met Rondo alla Turca, wat haar dirigeerbeurt er zeker niet beter op maakte. Het juryoordeel was dan ook niet zuinig: “Dit was het slechtste wat ik ooit heb gehoord.” Natasja Froger bracht het er dan weer beter af dan haar man René, die een paar seizoenen eerder het stokje, pardon, de baton mocht vasthouden.

En grappenmaker Stefano Keizers maakte er zoals verwacht mocht worden pure slapstick van: hij joeg de Danse macabre (‘pure hardrock’ volgens Keizers) over de kling door voortdurend overenthousiast de verkeerde groep muzikanten te dirigeren. “Met het geluid af ben je een geweldige dirigent,” oordeelde de jury. Toch was het uiteindelijk niet Stefano Keizers maar Lange Frans die als eerste afviel. Gelukkig maar, want met Stefano Keizers op de bok valt er nog wat te lachen.

Reageren? hanlips@parool.nl