Stefan Brijs belooft ‘helse rit voor de lezer’ met vervolg op succesroman De engelenmaker

Stefan Brijs hoopt in de loop van volgend jaar ‘De engel van Wolfheim’ te voltooien. Beeld Diego Franssens

‘De (kruis)weg is nog lang,’ schreef Brijs na de bekendmaking op zijn Facebookpagina. ‘Maar in de loop van volgend jaar hoop ik De engel van Wolfheim te voltooien. Dit kan ik alvast verklappen: het belooft opnieuw een helse rit voor de lezer te worden.’

Stefan Brijs (Genk, 1969) debuteerde in 1997 met magisch-realistische roman De verwording. De engelenmaker was de roman waarmee hij in 2005 doorbrak naar het grote publiek. Hij won er de Belgische literaire prijs De Gouden Uil Publieksprijs mee en werd genomineerd voor zowel de Libris Literatuur Prijs 2006 als de Ako Literatuur Prijs 2006.

De roman speelt in Wolfheim, vlak bij het drielandenpunt in de buurt van Vaals en Aken. Op 13 oktober 1984 keert na een afwezigheid van bijna twintig jaar Doktor Victor Hoppe van Brijs terug naar zijn geboortedorp. De dorpelingen reageren argwanend op zijn komst, zeker als blijkt dat hij drie kinderen van een paar weken oud bij zich heeft: een identieke drieling.

Gekloonde jongetjes

Ze zijn zijn evenbeeld, de gekloonde jongetjes met rood haar en hazenlip. Hoppe is geobsedeerd door de wens God te evenaren of liever nog te verslaan en de macht te krijgen over het scheppen van leven. Aan het eind zijn alle hoofdpersonen van De engelenmaker dood. Maar Hoppe meent dat hij via zijn kloon uit de dood zal opstaan.

De roman werd in meer dan vijftien landen vertaald. De engel van Wolfheim is het vervolg.

Brijs woont sinds 2014 in Andalusië en publiceerde in 2017 Andalusisch logboek en in 2020 verscheen het vervolg Berichten uit de vallei.