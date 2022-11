Steef de Jong over zijn ‘Operetta Land’: ‘Een veilige vorm van escapisme’

Scène uit ‘Operetta Land’. Beeld Bart Grietens

De operette komt terug in al uw voorstellingen. Hoe begon deze fascinatie?

“Voor de grap zette ik een keer een van de operetteplaten van mijn grootouders op, die ik toevallig had bewaard. Ik vond het ontzettend mooi, mooier dan alle andere muziek die ik kende. Het is klassiek, maar zit ook tegen popliedjes aan, heel zwierend en lyrisch. Omdat ik er in mijn werk van houd om de lichte kant van het bestaan op te zoeken, dacht ik: volgens mij heb ik een genre gevonden waar ik me mee moet gaan bezighouden.”

“En omdat niemand het kende, kon ik er mee doen wat ik wilde. Als je van Shakespeare houdt, zijn er genoeg mensen die er ook veel van weten. Maar met operette kon ik een verhaal helemaal anders maken, zonder dat iemand het door had.”

“Wat ik ook leuk vind aan operette is dat er vaak een persoonsverwisseling of verkleding in zit. Ik vind het zelf belangrijk om genders helemaal los te laten. In die tijd waren er natuurlijk nog andere man-vrouwverhoudingen, maar het zegt wel iets dat ze rolpatronen omdraaiden. Dat gebruik ik nog steeds, maar nu ligt er juist geen nadruk op. Het is gewoon zo.”

Steef de Jong: ‘Ik vind operette ontzettend mooi, mooier dan alle andere muziek die ik ken.’ Beeld Bart Grietens

Wat is ‘Operetta Land’?

“Een fantasieland waar ik alles kan verzinnen wat ik wil. Het is een handgemaakte wereld, helemaal geknutseld. Alles is van geschilderd karton, er zitten geen echte objecten in. Alleen schoonmaakartikelen, zoals een plumeau en schoonmaakborstels, maar die zijn gebruikt als veren op hoeden.”

Waarom kiest u altijd kartonnen decors?

“Dat is uit praktische overwegingen geboren. De eerste voorstelling die ik maakte, speelde ik op een podiumpje van 2 bij 3, maar ik wilde wel van decor kunnen wisselen. Toen bedacht ik dat ik op de kunstacademie van die pop-upboeken maakte. Dat wilde ik toepassen op het toneel. In de loop der jaren is het een vorm geworden die echt bij mij hoort. Iets wat omvouwt, is het allersimpelste wat er is, en toch is het magisch.”

Dit is uw eerste samenwerking met de Nationale Opera. Hoe voelt dat?

“Als een mégakick. Een droom die uitkomt. Een paar jaar geleden zei ik: als de Nationale Opera weer operette gaat doen, hoop ik wel dat ze me bellen. Nou, dat deden ze! Ik ben meteen all out gegaan. Ik heb niet één operette gekozen, maar een nieuw verhaal met alles wat voor mij operetteland is.”

Schrijver en cabaretier Paulien Cornelisse schreef het libretto. Hoe kwam jullie samenwerking tot stand?

“Paulien en ik kennen elkaar, dus ik belde haar op: ik ga een operette maken, dit is het verhaal, maar de personages moeten nog woorden krijgen. Ze zei meteen: dit is zó leuk, ik ga het doen. Ze is er vol voor gegaan.”

Als u een cast regisseert, speelt u vaak ook zelf mee.

“Om het te kunnen regisseren, vind ik het fijn om mee te spelen. Zeker bij Operetta Land, omdat het zo erg míjn wereld is. Ik vind dat ik daar zelf in moet rondlopen als een soort ‘verzinner’. Af en toe praat ik tegen het publiek en zeg ik dingen als: ‘Oh, dit heb ik niet verzonnen hoor, dit gebeurt vanzelf.’

“Moeilijk is wel dat ik het in de eindfase niet meer kan zien, dus dat wordt opgenomen. Daarom is er ook een co-regisseur, Maria Lamont. Dat is een geweldige samenwerking.”

U bent in dit stuk dus de verzinner van het verhaal?

“Ja. Ik kom op mijn vliegende fiets Operetta Land binnen...”

Van karton?

“Nee, een echte fiets, want dan ben ik nog in de echte wereld en ik land in de papieren wereld. Daar is alles fantasie. Het is eigenlijk een groot prentenboek. Wat ik als kind al geweldig vond, was als personages in een tekening sprongen, zoals in Mary Poppins of Erik of het klein insectenboek. Dat probeer ik in elke voorstelling te doen, dat ze in een tekenfilmwereld terechtkomen. Eigenlijk is dat mijn drijfveer om theater te maken.”

Scène uit ‘Operetta Land’. Beeld Bart Grietens

Het is een familievoorstelling, 8+. Wilt u kinderen iets bijbrengen over operette?

“Niet per se, maar ik vind het wel leuk dat ze andere muziek horen, dat ze kunnen denken: hé, dit is ook leuk. Hoe jonger je bent, hoe meer je de beschikking hebt over de sleutel naar je fantasiewereld. Volwassenen raken die kwijt.”

“Het lijkt me leuk dat het écht voor iedereen is, dat iemand van 80 het op dezelfde manier beleeft als iemand van 8. Dat je je even verliest in een wereld waar je in wilt geloven. Dat is voor iedereen heerlijk en heilzaam.”

Waarom moeten mensen komen kijken?

“In deze wereld met toch veel narigheid, mensen die zich onveilig voelen, is dit echt even anderhalf uur het tegenovergestelde meemaken. Een veilige vorm van escapisme. Ik hoop dat je daardoor na afloop de wereld weer wat beter aan kan.”

Operetta Land is te zien op 26 en 27 november en op 28 en 30 december bij Nationale Opera & Ballet.