Stedelijk Museum viert 10-jarig jubileum van ‘de Badkuip’ met gratis entree

Rechts 'de Badkuip' van het Stedelijk Museum, links het oude gedeelte. Beeld Stedelijk Museum Amsterdam

Onder anderen dj Joost van Bellen zorgt voor de muziek tijdens de openingsavond op vrijdag 23 september, waarbij burgemeester Femke Halsema en museumdirecteur Rein Wolfs een toespraak houden. Kinderen hebben hiervoor gratis toegang, volwassenen kunnen vanaf 7,50 euro een kaartje kopen.

Zaterdag 24 september mag iedereen zonder te betalen het museum in. Bijvoorbeeld om de nieuwe opstelling van kunstwerken te bekijken of de eerste editie bij te wonen van de zogenoemde Badkuiplezing, over de ontwikkelingen in de museumwereld. Bezoekers moeten daarvoor reserveren.

Op zondag 25 september is het museum gratis toegankelijk voor families, en zijn er familierondleidingen en een WhatsApp-speurtocht. Ook hiervoor moeten bezoekers reserveren.

Verbouwing

Het museum voor moderne en hedendaagse kunst, dat al sinds 1895 op deze plek aan het huidige Museumplein zit, heropende na een vernieuwing in 2012. De oude architectuur werd samengevoegd met de moderne vleugel. Benthel Crouwel Architecten, dat het ontwerp maakte, bedacht de naam ‘de Badkuip’.

De verbouwing duurde uiteindelijk negen jaar, vijf jaar langer dan gepland, en werd wisselend ontvangen. Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) vroeg in 2013 zo’n 700 Amsterdammers naar hun mening over het nieuwe Stedelijk Museum. De reacties liepen uiteen van ‘het lelijkste ooit in Amsterdam gezien’ tot ‘een prachtig ontwerp’.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: