Stedelijk Museum verwerft kunst van Russische activisten

Werk van Joelia Tsvetkova, uit de serie ‘Woman not a doll’. De tekst op de tekening: levende vrouwen menstrueren en dit is normaal! Beeld Stedelijk Museum/Joelia Tsvetkova

De cartoonachtige tekeningen van Tsvetkova’s hand laten voornamelijk vrouwen zien. Vrouwen met opgestoken middelvingers, vrouwen met tampons, vrouwen met rimpels, schaam- en okselhaar. Om de illustraties heen staan teksten als ‘je bent niemand iets verschuldigd’ en ‘levende vrouwen menstrueren en dit is normaal!’.

Het werk is vanaf eind november in het Stedelijk Museum te bewonderen, evenals de tekeningen van haar landgenoot Anna Teresjkina. Beide vrouwen maken activistische kunst waarmee ze maatschappelijke kritiek uitoefenen op de Russische cultuur. Ze kaarten rechten van vrouwen en lhbtiq’ers aan, maar ook politiek geladen rechtszaken in hun vaderland.

De aanwinsten passen in het hernieuwde verzamelbeleid van het Stedelijk, aldus het museum. “Wij zetten ons in voor een gelijkwaardige samenleving en bieden een platform aan kunstenaars die kunst en activisme met elkaar verenigen,” zegt directeur Rein Wolfs. Specifieker stelt het museum zich meer te willen focussen op kunst uit Rusland en de voormalige Sovjet-Unie.

Monddood

Tsvetkova tekent niet alleen vrouwen, zij zette ook haar eigen arrestatie op papier. Die vond eerder dit jaar plaats vanwege haar werk, dat volgens de Russische autoriteiten pornografisch is. Ze kwam ervan af met een boete. Naast haar eigen arrestatie tekende Tsvetkova ook over andere politieke omstreden rechtszaken in Rusland, zoals die van Navalny, Set en Novoe Velichie.

Ook Teresjkina uit in haar werk kritiek op ‘rechtszaken die bedoeld zijn om activisten monddood te maken’. In The police station series portretteert ze hoe zij zelf eerder dit jaar twee dagen vastzat op een Russisch politiebureau. Ze werd in juni gearresteerd bij een vreedzaam proces voor het gerechtsgebouw van St. Petersburg, waar twee politieke gevangenen die dag hun vonnis zouden horen.

Werk van Joelia Tsvetkova: Vrouw met middelvinger. De tekst in het rode vlak: 'je bent niemand iets verschuldigd'. Eromheen staan teksten als 'glimlach', 'val af', en 'gezin'. Beeld Stedelijk Museum/Joelia Tsvetkova

Werk van Anna Teresjkina, uit de ‘The police station series’. Beeld Stedelijk Museum/Anna Teresjkina

Werk van Joelia Tsvetkova, uit de serie ‘Woman not a doll’. De tekst op de tekening: ‘Levende vrouwen hebben haar op hun lichaam en dit is normaal!’ Beeld Stedelijk Museum/Joelia Tsvetkova