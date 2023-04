Stedelijk Museum toont hoe alleskunner Felix de Rooy zijn tijd ver vooruit was en de grenzen zwart-wit en man-vrouw slechtte

Schilder, filmmaker, curator, beeldhouwer, verzamelaar en theatermaker. Felix de Rooy is een half dozijn kunstenaars verenigd in één lichaam. En dan ook nog ver zijn tijd vooruit. Hoe actueel zijn werk nu is, blijkt uit de overzichtstentoonstelling Apocalypse in Stedelijk Museum Amsterdam.

Het is eigenlijk schandalig dat Felix de Rooy nu pas, op z’n 71ste, zijn eerste overzichtstentoonstelling krijgt. De Rooy is een artistieke alleskunner van de buitencategorie, een held binnen de Caraïbische kunstgemeenschap. Hij woont al twintig jaar om de hoek van het Stedelijk Museum, dat nu een retrospectief organiseert. Maar het is ook wel weer begrijpelijk. De thematiek van De Rooys werk – racisme, doorwerking van het koloniaal verleden, queer identiteit – werd lange tijd niet opgepikt door de museale radar.

Tot nu dan. Het lijkt wel alsof De Rooy vijftig jaar heeft gewerkt met de museumbezoekers van nu in gedachten. Zo goed sluit zijn oeuvre aan op de actualiteit. Dit is hét moment dat de kunstenaar die zijn tijd altijd vooruit is geweest, eindelijk samenvalt met de tijdsgeest.

Zwarte Jezus met erectie

Dat gezegd hebbende: De Rooys beeldende werk is stilistisch erg ‘seventies’, de tijd waarin hij van Curaçao verhuisde naar Den Haag voor studie aan de Vrije Academie van Psychopolis. Hij muntte de term ‘psychic realism’, waarin ‘psychic’ zowel psychisch als psychedelisch kan betekenen. De Rooys gedetailleerde pentekeningen van heldinnen met ontblote borsten hadden zo op albumhoezen van toenmalige rockbands gekund. In zijn schilderijen wemelt het van de geesten en is een zwarte Jezus met penselen aan het kruis genageld terwijl onder zijn erectie een vrouwelijk boeddha mediteert in lotushouding.

De werken hangen op wanden in warme kleuren die de grote, eerste zaal transformeren tot een verzameling knusse kamertjes. Het is alsof je bij de kunstenaar thuis op bezoek bent. Of in meer overdrachtelijke zin: door zijn hoofd dwaalt. In dat domein gelden weinig restricties en is alles met elkaar verbonden. Te zien zijn textielwerken met glitter en schelpen, digitale fotoprints, bewerkte Afrikaanse beelden, assemblages, schilderijen, tekeningen en zelfs twee films.

Het collectief omarmd

Hoewel Apocalypse te boek staat als een solo, is veel van dit werk van andere kunstenaars: inspiratiebronnen, vrienden, samenwerkingspartners. Ook met zijn ruimhartige omarming van het collectief is De Rooy een voorloper van de huidige kunstpraktijk.

Voor bezoekers is het leuk zoeken naar de dwarsverbanden. Bijvoorbeeld tussen een assemblage over het slavernijverleden, waarvoor De Rooy een afgietsel van Yubi Kirindongo’s hoofd gebruikte, en het minimalistische beeld De Schreeuw, dat diezelfde Kirindongo maakte van een gebogen pijp en een paar klinknagels. Of tussen het optreden van Cliff San A Jong in De Rooys film Ava & Gabriel en zijn portret van een naakte De Rooy met een grote crucifix en een bos lelies in zijn armen.

Die portretten vormen een rode draad door de tentoonstelling. Ook zijn eigen lijf en leven beschouwt De Rooy als medium. Centraal in de eerste zaal hangt het portret dat Diana Blok van hem maakte als Frida Kahlo, de Mexicaanse kunstenaar die net als hijzelf actief een identiteit uitdroeg die voorbij de tweedelingen man-vrouw en zwart-wit gaat.

Radicale inclusiviteit

Behalve een radicale inclusiviteit avant la lettre speelt religie een grote rol in De Rooys werk. De kunstenaar zet christelijke heiligen naar zijn hand maar ook geesten met Afrikaanse roots. Zijn spiritualiteit heeft altijd iets aards en sensueels. Zoals duidelijk blijkt uit zijn geest van de mannelijke lust die zijn enorme penis en scrotum op een kruiwagen voor zich uitrijdt.

Als de eerste zaal aandoet als een woning, dan is de tweede te typeren als een plein. Deze open ruimte is ook inhoudelijk anders. De aandacht verschuift hier van De Rooys beeldende werk naar zijn andere activiteiten. En dat zijn er nogal wat.

Museale sleutelmomenten

Al vroeg in zijn carrière raakte De Rooy geïnteresseerd in film en ging hij zelfs studeren aan de filmacademie van New York. Ook in het theater was hij actief, in alle hoedanigheden, van scenarist tot acteur. En eenmaal verhuisd naar Amsterdam ontpopte hij zich als verzamelaar van voorwerpen die iets zeggen over witte stereotyperingen van zwarten. Zo zijn jarenlang koloniale producten als koffie, tabak en chocola verkocht met karikaturale afbeeldingen waarvan nu zelfs de meest kortzichtige blokkeer-Fries inziet dat ze racistisch zijn.

De Rooy toonde een deel van die 5000 stuks tellende collectie in 1989 in het Tropenmuseum onder de titel Wit over Zwart. Hij had toen al door dat de wereld nog niet helemaal klaar was voor zijn boodschap en dat hij hem zelf actief over het voetlicht moest brengen. Hij maakte een reeks tentoonstellingen die terugkijkend niet anders kunnen worden geclassificeerd dan als ‘museale sleutelmomenten’. Het is goed om ook daar door Apocalypse aan herinnerd te worden. Nu nog een gedegen monografie over maker en werk, zodat we het na de tentoonstelling niet allemaal weer vergeten.

Felix de Rooy: Apocalypse. T/m 3 september in Stedelijk Museum Amsterdam.

De Rooy in Eye Bij Filmmuseum Eye is mei Felix de Rooy-maand. Een belangrijk deel van zijn filmische oeuvre wordt getoond. Dat begint met zijn no-budgetdebuut Desiree (1984), waarmee hij afstudeerde aan de filmacademie van New York. Het jaar daarvoor had hij de artdirection gedaan voor Spike Lee’s Joe’s Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads (1983), die ook te zien is. De Rooys bekendste film is Ava & Gabriel, over een Surinaamse schilder die in 1948 naar Curaçao komt en een zwarte onderwijzeres vraagt model te staan voor de maagd Maria. De film over raciale vooroordelen en taboes won in 1990 een Gouden Kalf. Naast speelfilms heeft De Rooy ook documentaires gemaakt. En hij treedt op als acteur, bijvoorbeeld in het getoonde Boy Ecury (2003) van Frans Weisz en Buladó (2020) van Eché Janga, dat drie jaar geleden de openingsfilm was van het Nederlands Film Festival.