Stedelijk Museum koopt groot feministisch kunstwerk van Patricia Kaersenhout

Het werk Guess Who’s Coming To Dinner Too? vertelt de verhalen van zestig ‘onderbelichte heldinnen van verzet’. Beeld Charlott Markus

De andere drie delen van het werk worden tentoongesteld in het Centraal Museum Utrecht, het Frans Hals Museum in Haarlem en het Van Abbemuseum in Eindhoven.

Het werk bestaat in totaal uit vier grote tafels, waar symbolisch ‘plaats’ is voor zestig vrouwen. Kaersenhout selecteerde daarvoor vrouwen van kleur die ‘in de geschiedschrijving vaak zijn genegeerd’. Onder andere de Afro-Amerikaanse transgenderrevolutionair en homorechtenactivist Marsha P. Johnson uit New York en Lillian Ngoyi, die actief was bij de Women’s League van het African National Congress en de Federation of South African Women, krijgen een plek.

Met de installatie probeert Kaersenhout een ‘completer en eerlijker beeld’ van de geschiedenis te geven. De vrouwen worden aan de tafels gesymboliseerd door glaswerk en geborduurd tafellinnen. Samen met lokale gemeenschappen van de vier musea worden de namen op het tafellinnen geborduurd.

Nieuw perspectief

Met Guess Who’s Coming to Dinner Too? voegt Kaersenhout een nieuw perspectief toe aan het iconische werk The Dinner Party (1974-1979) van Judy Chicago. Dat wordt gezien als een van de belangrijkste feministische werken tot nu toe en biedt aan 39 markante historische vrouwen een plek aan tafel.

Volgens Rein Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam, zet het museum al een aantal jaar in op het presenteren en verzamelen van meer vrouwelijke kunstenaars. “Dankzij de gezamenlijke aankoop van Kaersenhouts installatie zorgen we ervoor dat de meerstemmige verhalen van onderbelichte heldinnen van verzet in de toekomst vaker in de schijnwerpers komen te staan.”