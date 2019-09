Stedelijk Museum eert ontwerper Wim Crouwel met expositie

Ontwerper Wim Crouwel temidden van zijn overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum in 2011. Beeld Jean-Pierre Jans

Omdat hij het raster (‘grid’) graag als hulpmiddel gebruikte, kreeg Crouwel de bijnaam Mr. Gridnik.

De tentoonstelling zat al in de pijplijn vóór het overlijden van Crouwel. De kunstenaar begon zijn carrière in 1952 als tentoonstellingsontwerper, maar werd vooral bekend als grafisch vormgever. Behalve ontwerper was hij ook lector, hoogleraar, organisator en woordvoerder. Van 1985 tot en met 1993 was hij directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam.

Hij gold als een leidende figuur in de Nederlandse vormgeving en in het Nederlandse culturele leven. Ook nu jonge ontwerpers waarderen hem vaak zeer en vinden hem inspirerend.

Wim Crouwel en het Stedelijk Museum onderhielden een lange relatie. Toen Edy de Wilde in 1963 het directeurschap van het Van Abbemuseum in Eindhoven verruilde voor dat van het Stedelijk Museum in Amsterdam, vroeg hij Wim Crouwel met hem mee te gaan als ontwerper van alle grafische vormgeving. Zij werkten tot het vertrek van De Wilde in 1985 samen. In die periode ontwierp Crouwel behalve de huisstijl van het Stedelijk circa vierhonderd affiches en ruim driehonderd catalogi voor het museum.