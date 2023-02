Stand-up comedian Kim Schuddeboom: ‘Het is belangrijk dat je af en toe een lul mag zijn. Per ongeluk, bedoel ik’

Tien jaar geleden begon Kim Schuddeboom met comedy. Zondag gaat haar eerste avondvullende programma, Ongeschreven, in première. Ze heeft bewust de tijd genomen. “Stand-up comedy is het tegenovergestelde van ballet: als je in de dertig bent, begint het pas.”

Er zijn twee soorten mensen, grapt Kim Schuddeboom halverwege het interview in comedyclub Toomler: mensen die graag advies geven en mensen die daar last van hebben. Zij is zo iemand die vaak advies kríjgt. “Als mensen iets ontdekken wat zij zelf fijn vinden, willen ze dat delen. Ik blijk daar een goed slachtoffer voor. Het is eigenlijk heel lief, maar ik ga het dan ook echt dóén. Terwijl het bijna altijd kut is. Zit ik opeens in een ijsbad.”

Dat vrienden haar ooit een cursus kleinkunst cadeau deden, zou je ook advies kunnen noemen. Ware het niet dat Schuddeboom (37), destijds werkzaam in de horeca, al tijden riep dat ze met cabaret wilde beginnen. Er volgden meer cursussen en drie jaar later trad ze voor het eerst op tijdens open mics. Nadat Schuddeboom een poos in het buitenland had gewoond, kwam ze uiteindelijk bij Comedytrain terecht.

“Toen heb ik mijn stem gevonden. Daarvoor was ik erg zoekende. In Toomler leerde ik dat ik mezelf mag zijn. Dat dat het enige is wat ik kán zijn. Ik vertel alleen waargebeurde verhalen op het podium en haal daar vervolgens humor uit. Ik heb nog nooit thuis aan tafel een grap geschreven. Het allerbelangrijkste vind ik om altijd live te zijn, te zien wat er gebeurt in de zaal en daarop in te gaan.”

Hyperfocus

Dat is voor de cabaretière in het dagelijks leven een stuk lastiger. “Wanneer ik optreed, heb ik een hyperfocus, ben ik helemaal in het moment. Ik zou dat daarbuiten graag ook iets meer willen hebben. Als ik op een verjaardag zit, denk ik vooral aan hoe laat we weg kunnen. Dan ben ik veel meer bezig met wat anderen van me vinden dan op het podium. Heel apart. De meeste mensen hebben dat natuurlijk precies andersom. In zo’n kring denk ik: doe mij in godsnaam een paar biertjes, dan gaat het wel weer.”

Schuddeboom had altijd het plan om op een dag avondvullend te gaan, maar wilde geen haast maken. “Het moment moest kloppen. Ik voelde niet de behoefte om het zo snel mogelijk te maken in dit vak. Cabaret is volgens mij het tegenovergestelde van ballet. Dat is klaar als je in de dertig bent, maar op het podium begint het dan pas. Daarvoor moet je gewoon heel veel spelen. Vlieguren maken. Zo werkte het voor mij althans.”

In Ongeschreven vertelt Schuddeboom schijnbaar uit de losse pols, maar de verhalen zijn vaak erg persoonlijk. Op vakantie in Portugal zou ze met haar toenmalige vriendin tien dagen in retraite gaan. Ze bleef uiteindelijk anderhalf jaar.

“Ik heb er veel aan gehad. Daarvoor trad ik misschien eens in de twee weken op, maar ik had wel het idee dat ik uiteindelijk comedian móést worden. In Portugal heb ik geleerd dat dat ook maar een idee is. Die ambitie ben je niet. Dat gaf veel rust. Ik vind het heerlijk om deze voorstelling te kunnen maken, ik heb er veel lol in, maar er is nu gelukkig ruimte in mijn hoofd voor meerdere dingen.”

Woke zijn of woke doen

Ook mensen die zich anders voordoen dan ze zijn, spelen een belangrijke rol in de voorstelling. En dan met name types die zich ‘woke’ gedragen. “Mensen die echt woke zijn, als dat al bestaat, die zeggen het niet. Dan ben je het en gedraag je je daarnaar. Dat is hetzelfde als grappig zijn of grappig doen. Aardig zijn of aardig doen. Je kun volgens mij ook woke zijn of woke doen. Mensen uit die eerste categorie gaan echt voor veranderingen zorgen.”

Met die tweede categorie heeft Schuddeboom meer moeite. “Ik vind het heel belangrijk dat mensen fouten mogen maken. Dat je af en toe een keer een lul mag zijn. Per ongeluk, bedoel ik. We doen toch allemaal weleens iets waarvan we later denken: dat was niet oké? Het is lastig hoor, want er zijn ook lui die vinden dat ze zich opzéttelijk als een lul mogen gedragen. Dat is natuurlijk niet hetzelfde. Maar mensen die constant zeuren over iets wat anderen verkeerd zouden doen, vind ik erg vermoeiend.”

Hetzelfde geldt voor wie zich juist enorm verzet tegen alles wat met woke te maken heeft. “Thierry Baudet had ook leider van GroenLinks kunnen zijn. Hij wil alleen gelijk hebben, dat is het irritante. Net als mensen die het moeilijk vinden om anderen op een bepaalde manier aan te spreken. Waarom is het zo vreselijk om ‘hen’ te zeggen in plaats van hij of zij? Ik heb daar bijna medelijden mee. Dan denk ik: jij zit 24 uur per dag met jezelf opgescheept. Wat heftig.”

Ongeschreven gaat op 12 februari in première in De Kleine Komedie