Stagiair Rachel Hazes vond het maar heftig op de afdeling oncologie

Godsammekrake, dacht Lips, het zal je toch overkomen dat je in het ziekenhuis belandt en je Rachel Hazes plus een cameraploeg van SBS6 aan je bed krijgt. En hij was niet de enige: de aankondiging van het programma BN’ers in het ziekenhuis zorgde, voordat er ook maar een minuut van was uitgezonden, voor woede en verontwaardiging op sociale media. Alsof er iemand in het ziekenhuis zit te wachten La Hazes of La Froger! En Caroline van der Plas, moest die niet gewoon in de Tweede Kamer de belangen van boeren en burgers vertegenwoordigen?

Lips had zijn pen alvast in vitriool gedoopt voordat hij aan de eerste aflevering begon. Maar toen ontvouwde zich een scenario waar hij geen rekening mee had gehouden: BN’ers in het ziekenhuis bleek een alleszins te pruimen programma dat, voor zover dat als kijker goed in te schatten is, integer gemaakt was. Niet overdreven spannend, maar zeker niet slecht.

Rachel Hazes, Natasja Froger, Caroline van der Plas en Philippe Geubels – tussen deze powervrouwen een vreemde eend in de bijt – kregen een spoedcursus verpleging en mochten daarna als stagiair het ziekenhuis in. Froger was, niet onverwacht, een natuurtalent en mocht naar de afdeling spoedeisende hulp (‘echt heel gaaf’), Hazes werd vanwege haar inlevingsvermogen naar oncologie gestuurd (‘dat vind ik wel heftig’). Van der Plas moest op haar eerste dag op de afdeling chirurgie een hevig bloedende wond stelpen en Geubels vond alles vooral eng.

De BN’ers toonden zich bescheiden en leergierig, de patiënten leken blij met hun aanwezigheid en de verplegers die de snuffelstagiairs begeleidden waren blij met de aandacht voor hun mooie vak, waar zo moeilijk nieuw personeel voor te vinden is. En Lips wist eigenlijk niet meer zo goed waar iedereen, inclusief hijzelf, zich op voorhand nou zo over opgewonden had.

