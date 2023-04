Stadsgedicht: Eid Mubarak

Beeld Getty Images

De sikkel is terug. Langverwacht. Gekantelde glimlach van een witgrijs gebit

boven de stad. Slinkende, wassende bondgenoot van de duizenden Amsterdammers

die haar cirkel om de aarde hebben rond gevast.

Voor even was ze weer de bode van waken en vieren, de chronometer

die ze zo lang is geweest. Stoffig oog dat onze soort al millennia geruststelt:

er is ritme in de chaos. Er is meer te volgen dan de alledaagse zon.

Al het nieuwe begint in de nacht, waar de maan de tijd in cirkels snijdt, weken optilt,

onderscheidt tussen heilig en gewoon en vandaag het feest aankondigt voor wie

zich van sikkel naar sikkel terugtrok in de stilte.

Ook wie dat niet deed kan naar boven staren met ontzag, naar dat prehistorisch ritme

dat trekt aan water en aan leven. Het enige landschap dat alle mensen delen.

Marjolijn van Heemstra is de Stadsdichter van Amsterdam. Zij reageert in Het Parool op de actualiteit. Dit gedicht schreef ze ter gelegenheid van Eid al Fitr, de feestelijke afsluiting van de ramadan.