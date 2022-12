Stadsdichter Marjolijn van Heemstra over excuses voor de slavernij: ‘Hoe maak je excuses als de stilte zo langis aangestampt’

Marjolijn van Heemstra is de Stadsdichter van Amsterdam. Zij reageert in Het Parool op de actualiteit.

Hoe maak je excuses als de stilte zo lang

is aangestampt dat ze gesteente werd?

Dat vraagt precisiewerk. De spreker, de stand

van rug en benen, de dag, de taal, alles

doet ertoe – een massief zwijgen breken

lukt alleen als elk detail voluit meezingt.

Het doet ertoe welk lichaam die veel te lang

gestokte woorden adem geeft, of het

in staat is voor de duur van het excuus

generaties te dragen, de geschiedenis

in vrije val door zich heen te laten razen,

te voelen wat het is: te hebben aangedaan.

Leestekens doen ertoe; geen punt

op het einde, excuses zijn geen deksels,

in het beste geval zijn ze het begin

van een gesprek. Spaties dus, vraagtekens,

witregels. Het volume: gefluister,

nabij als de eigen adem van wie luistert.

Het is niet minder dan herschikken

van de elementen. Als alles klopt resoneert

de wereld mee, zal er wind zijn, regen,

het exact juiste zonlicht, wordt ergens door

een oude kracht een wolk opzij geschoven.

Maar zonder uiterste zorgvuldigheid

beweegt er niks.