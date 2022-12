Stadsdichter Marjolijn van Heemstra over de kracht van de Amsterdamse omafiets: ‘Versnellingen? Voor sukkels!’

Beeld ANP

Stadsbestuur,

Vanaf het prille begin kreeg ik een stigma:

waar denk je aan bij het woord oma? Traag?

Moeilijk berijdbaar? Ik droeg mijn naam

als geuzennaam, tot elke Amsterdammer

op mijn zadel wilde, de meest gejatte fiets

van de stad, mijn bel sloeg de maat,

ik bepaalde het tempo in de straten.

Versnellingen? Voor sukkels! Snelheid is

samenspel van spierkracht en trappers.

Ik liet mijn berijders door slagregens zwoegen,

doorweekt maar voldaan, want hoe je fietst

is hoe je leeft en moeite geeft voldoening

om het karakter dat ze kweekt. Dit is waarom

ik u schrijf: de stad raakt haar ritme kwijt.

Niet langer bepaalt mijn zwoegend pedaal,

maar een zoemende kakofonie van e-bikes,

brommende bakken, steppen die flitsen,

canta’s voor hipsters, amateurs!

Het is zitten en leunen van deur tot deur.

Wie slaat er in deze chaos de maat?

Luiaards gaan hard, de snellen gaan traag.

Wie niet investeert in de weg die hij aflegt

mag van mij geen fietser heten.

Fietsen is werken. Fietsen is zweten.

Steek die dikke banden plat. Breng cadans

terug in de stad.

Met kwade groet,

De Omafiets