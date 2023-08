Stadsarchief verwerft nalatenschap Aat Veldhoen: ‘De oorlog moet heel veel indruk op hem hebben gemaakt’

Het Stadsarchief verwierf het persoonlijk archief van kunstenaar Aat Veldhoen (1934-2018), goed voor dertien meter plankruimte. Wat moest de kunstenaar en markante Amsterdammer met een clownsneus?

Als jongen woonde Aat Veldhoen op de Bloemgracht, midden in de Jordaan. In 1944, in Amsterdam het jaar van de hongerwinter, tekende hij wat hij zag uit het raam van de ouderlijke woning op nummer 40, eenhoog. Heel precies legde hij de gevels van de huizen aan de overkant van de gracht vast, op de achtergrond de Westerkerk.

Negen jaar oud was Veldhoen nog maar toen hij de tekening maakte, zijn talent was evident. “Ik ben gaan kijken op de plek waar de tekening is gemaakt,” zegt Rianne Groskamp, medewerker verwerving het Stadsarchief van de gemeente Amsterdam. “Alles klopte.”

De tekening die een jonge Aat Veldhoen maakte vanuit zijn woonhuis aan de Bloemgracht 40, ca. 1944. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Huis vol kunst

In april 2020 werd het Stadsarchief benaderd door de nabestaanden van de in december 2018 overleden Aat Veldhoen: was het archief geïnteresseerd in nagelaten werk van de Amsterdamse kunstenaar? Rianne Groskamp ging eropaf.

“Hij woonde op de Oosterburgergracht, in een groot huis dat van onder tot boven vol stond en hing met kunst. Schilderijen, tekening, grafiek, het leek wel een museum. In de achtertuin stonden ook nog eens beeldhouwwerken. Wij kwamen er tijdens de lockdown, heel spannend. Het huis was al verkocht, dus er zat enige haast achter dat al die spullen een bestemming vonden.”

Het Stadsarchief koos 75 kunstwerken van Veldhoen, vooral op papier. Maar ook het persoonlijk archief van Veldhoen werd verworven.

Groskamp: “Toen ik een met collega in het huis rondliep, zagen we in een kast een heleboel foto’s en negatieven liggen. Ook interessant natuurlijk. Er bleek nog veel meer van zulk persoonlijk materiaal te zijn; brieven, schetsboekjes, agenda’s, van alles. De nabestaanden van Veldhoen – hij heeft acht kinderen – gingen er mee akkoord dat die dingen ook naar het Stadsarchief gingen.”

Tezamen geven ze een goed beeld van het leven van de bijzonder kleurrijke Amsterdammer. Het Stadsarchief bezit nu het geboortekaartje van Veldhoen en zijn tweelingzus Greetje (hij heette eigenlijk Arie, net als zijn vader, maar de kinderen werden door iedereen Aatje en Greetje genoemd). Maar ook bewaard worden in het archief nu de rouwlinten van de bloemstukken bij zijn begrafenis.

Hongerwinter

In de Bazel, het voormalige hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij aan de Vijzelstraat waar sinds 2007 het Stadsarchief is gevestigd, gaan Rianne Groskalmp en collega Migiza Victoriashoop (hoofd collecties) voor naar depot 5, waar het persoonlijk archief van Veldhoen in de kasten staat. Dertien meter plankkast is ermee gevuld.

In een andere ruimte zijn voor het bezoek wat hoogtepunten uit Veldhoens nalatenschap op een tafel uitgestald. Behalve de bovengenoemde kindertekening is er meer uit zijn jonge jaren. Aandoenlijk zijn de schriftjes uit zijn jeugd (hij kreeg ze waarschijnlijk van zijn moeder, die onderwijzeres was), met niet alleen tekeningen, maar ook zelfverzonnen verhaaltjes.

In keurig handschrift: ‘Er waren eens twee kooplieden die met hun zusje Roeselade naar het Oosten vertrokken...’

Bij de tekeningen in het schriftje uit 1946 vallen schetsen van Duitse soldaten op. “De oorlog moet heel veel indruk op hem hebben gemaakt,” zegt Rianne Groskamp. “Hij heeft de hongerwinter meegemaakt, maar was ook bij de beschieting van feestvierders op de Dam in mei 1945.”

Veldhoens schetsdagboek met getekende herinnering aan de schietpartij op de Dam op 7 mei 1945. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Een schrift uit zijn middelbareschooltijd is er ook. Er staan vervoegingen van Franse werkwoorden in (ook weer zo netjes geschreven), maar al snel zijn de pagina’s vooral gevuld met tekeningen.

Geruchtmakende tekening

Het Stadsarchief heeft vooral papier in huis. Met het verwerven van het persoonlijk archief van Veldhoen kwamen er ook geheel andere objecten in de collectie. Op de tafel ligt ook een rode clownsneus. Het is de neus die de kunstenaar op veel zelfportretten op heeft.

Er ligt ook de bekende en geruchtmakende tekening die Veldoen, een overtuigd republikein, in 1975 maakte voor het studentenblad Propria Cures. Toenmalig vorstin Juliana is daarop de hoofdpersoon in een orgie waaraan ook schoonzoon Claus von Amsberg, de Amsterdamse burgemeester Ivo Samkalden en de politici Joop den Uyl en Joseph Luns meedoen.

Veldhoen bracht gedetailleerd in beeld wat het gezelschap seksueel met elkaar uitspookt. Prins Claus draagt daarbij om de rechterbovenarm een band met een swastika.

Veldhoen moest er voor op het politiebureau komen. Hij werd er uitgebreid aan de tand gevoeld, maar gevolgen waren er verder niet voor hem. Ook werden er door de politie foto’s van hem gemaakt. En ja, ook die mugshots heeft het Stadsarchief nu.

Schilderen met links

In 2004 werd Veldhoen getroffen door een herseninfarct. Hij kwam er relatief goed vanaf, onder meer door snel ingrijpen van zijn hulp in de huishouding. Hij sprak sindsdien wel wat moeilijk. En erger: zijn rechterarm was volledig verlamd. Hij leerde zichzelf tekenen en zelfs schilderen met links, waarmee hij een heel nieuwe fase van zijn kunstenaarschap inging.

Op tafel in het Stadsarchief liggen tekeningen uit die periode, prachtige tekeningen. Het werk van kort na zijn infarct is nog heel zoekend en kriebelig, op tekeningen van later zie je dat hij al veel meer controle over zijn linkerhand had.

Rianne Grosberg: “Het getuigt van een enorme veerkracht: gaat het niet meer met rechts, dan maar verder, hoe moeilijk ook, met links. Kunst zoekt in zo’n beroerde situatie toch een uitweg.”