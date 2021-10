‘Staat van terreur’ van Hillary Clinton: als dat geen Netflixserie wordt...

Beeld Getty Images

Het is een vakkundig in elkaar gedraaid, doordenderend en soms wat ongeloofwaardig van-dik-hout-zaagt-men-plankenverhaal. De tegenstellingen zijn zo overdreven duidelijk dat het bijna een parodie is, waardoor de personages wat diepgang missen.

Niet erg, want na een paar hoofdstukken wil je absoluut verder lezen. De schrijfsters hebben dan al zoveel opgeworpen dat het bijna onmogelijk is om het boek nog weg te leggen. Kortom: het leest als een trein.

Sterke personages

Zoals de alinea hierboven bol staat van de clichés, doet Staat van terreur dat ook. Korte, allitererende hoofdstukken, de jacht op een levens­gevaarlijke terrorist, elkaar tegen­werkende personages die tot het- zelfde kamp behoren, verraders, moorden. En cliffhangers, niet te vergeten – als dit geen Netflixserie wordt… En let op: in deze thriller zijn de vrouwen de sterke personages.

De pasgekozen Amerikaanse president Douglas Williams heeft tot verrassing Ellen Adams benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. Adams, die een groot mediabedrijf runde, steunde Williams’ rivaal en heeft alle moeite gedaan Williams via haar imperium zwart te maken.

Het verhaal begint als Ellen Adams terugkomt van haar eerste, cata­strofaal verlopen buitenlandse werkbezoek aan Zuid-Korea. En dan ontploffen er in Europa bommen in bussen, is de van Adams vervreemde zoon Gil daar misschien bij betrokken en duikt de naam Bashir Shah op. Een internationale wapenhandelaar, die het weer op Adams heeft voorzien, omdat hij door het uitzenden van een documentaire op een van haar mediakanalen in Pakistan is vastgezet. En is er in het kamp Williams-Adams ook nog een verrader.

Oud zeer

O ja, we vergeten bijna de vorige president Eric Dunn. Lees: Donald Trump. Die in zijn nadagen nog wat schade heeft aangericht waar Williams en Adams mee te maken krijgen. En ja, door Dunn op te voeren kan Clinton nog wat oud zeer kwijt.

Op het soms kwijlerige patriottisme na dat af en toe de kop opsteekt – ‘wat hield ze toch van dit land’ – is Staat van terreur een geweldig voortrazende bordkartonnen trein.