Staafdiagrammen uit gemeenten waarvan je niet wist dat ze bestonden

Zo’n uitslagenavondje bij de NOS, daar kan Lips zich nou echt op verheugen. Oergezellig, dat moment dat de eerste uitslag vanaf een Waddeneiland binnenkomt, en dan tot diep in de nacht staafdiagrammen voorgeschoteld krijgen uit gemeenten waarvan je niet wist dat ze bestonden.

De uitzending die de NOS verzorgde na de Europese verkiezingen was dan ook van een koude kermis thuiskomen. Eigenlijk draaide het maar om twee momenten: de ‘voorlopige exitpoll’ om 21.00 uur en de ‘definitieve exitpoll’ een half uur later, waarbij voortdurend werd gezegd dat die definitieve exitpoll niets meer was dan een voorlopige prognose van de definitieve uitslag.

Arme Simone Weinmans, Ron Fresen en Sander van Hoorn. Ze deden echt hun best, en duidden en analyseerden dat het een lieve lust was, maar waren al snel door hun gespreksstof heen. Ja, er was sprake van een Timmermanseffect, Nederland zit niet te wachten op een Nexit en een aantal partijen was weggevaagd. Maar verder zou het vooral afwachten worden. “Het wordt nog spannend, Ron?” “Zeker, het wordt nog spannend.”

Gelukkig kon er geschakeld worden met buitenlandse correspondenten, die in een paar minuten mochten uitleggen hoe er daar tegen de EU werd aangekeken, er waren obligate overwinnings- en verliesspeeches van politici en in het krappe zaaltje waar de PvdA samenkwam was een soort moshpit ontstaan.

De running gag van de avond was verslaggever Joris van Poppel. Die was aan het begin van de avond in de hogesnelheidstrein gestapt om er achter te komen of het zou lukken om aan het einde van de uitzending in Brussel aan te komen. Zou ie het gaan halen of niet? “Ik ben nu ergens bij Antwerpen en de trein rijdt op sommige punten wel 300!”

Iets na tien uur volgde de verlossende mededeling. “Het is gelukt!” zei een glunderende Van Poppel. “Dit bewijst dat Brussel toch minder ver weg is dan wij soms denken.”