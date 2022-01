Sta ik wéér met die Mark Rutte, dacht de zichtbaar zure NOS-verslaggever bij de presentatie van Rutte IV

Presentatie kabinet Rutte IV. Beeld NOS

Een spoedcursus nieuwe bewindslieden, zo heeft Lips zitten kijken naar de NOS die in het programma Presentatie kabinet Rutte IV de nieuwe ploeg ministers en staatsecretarissen aan Nederland voorstelde. Nieuwe bewindslieden en een hele zwik bekende gezichten trok aan de Haagse NOS-ploeg voorbij. Lang verhaal kort: de nieuwelingen konden Lips wel bekoren, bij de mensen die mochten blijven zitten kon hij langdurig gapen niet onderdrukken.

Neem Franc Weerwind, de nieuwe minister voor Rechtsbescherming, die zowaar een tikje onzeker glimlachte toen hij zichzelf voor het eerst aan het woord hoorde. Of Henk Staghouwer, de Hoogkerkse bakkerszoon die minister van Landbouw wordt, die vertelde hoe hij twee kleine speelgoedtractors op zijn werkkamer heeft staan: een presentje van de boeren die in zijn tijd als gedeputeerde in Groningen met een trekker het provinciehuis binnenreden. Lips kan zichzelf niet helpen: het zijn toch beelden die de mannen voor Lips innamen.

Het was tegelijk een programma waar kennelijk nauwelijks eer aan te behalen viel. In een razend tempo werden de ministers aan het volk voorgesteld. Los daarvan, nóg korter, kwamen staatsecretarissen voor een kop koffie langs bij verslaggever Youssef Abjij. Toen die nog bij het Jeugdjournaal werkte, vond Lips hem nogal kinderachtig, maar bij het grotemensenjournaal heeft hij zich ontwikkeld tot een prettig verslaggever.

Maar goed, dat nieuwe elan, waar Rutte al een jaar lang de mond van vol heeft, deed allemaal nogal geforceerd aan. Ron Fresen, die in de Ridderzaal samen met Saïda Maggé plukjes bewindslieden enkele vragen mocht stellen, was er na anderhalf uur zichtbaar zuur onder. Sta ik weer met die Rutte, zag Lips hem denken. De premier waar niemand ooit nog grip op lijkt te krijgen draaide zijn gebruikelijke riedeltjes af. “Dat zegt u altijd,” verzuchte Fresen. Arme Ron, die snakt naar echt nieuw elan.

