Sri Lankaanse schrijver Karunatilaka wint Booker Prize 2022 met satire over oorlogsfotograaf in de onderwereld

De Britse koningin-gemalin Camilla overhandigt de Booker Prize aan Shehan Karunatilaka. Beeld AFP

Karunatilaka (47) geldt als een van Sri Lanka’s meest vooraanstaande schrijvers en won voor The Seven Moons of Maali Almeida, zijn tweede roman, een prijzengeld van 50.000 pond. Het boek gaat over een Sri Lankaanse oorlogsfotograaf, Maali Almeida, die dood ontwaakt in de onderwereld en op onderzoek uitgaat hoe hij om het leven is gekomen.

De Bookerjury was onder de indruk van Karunatilaka’s ambitie, kunde, durf en de hilarische uitwerking van zijn ‘metafysisiche thriller.’ “Het is een boek dat de lezer een achtbaanrit laat maken langs leven en dood, naar wat de auteur omschrijft als het duistere hart van de wereld, de moordzuchtige horror van de burgeroorlog in Sri Lanka,” aldus juryvoorzitter Neil MacGregor. “En daar vindt de lezer, tot zijn verrassing, vreugde, tederheid, liefde en loyaliteit.”

Karunatilaka, die ook werkzaam is in de journalistiek en kinderboeken, toneelstukken en songteksten schrijft, is de tweede in Sri Lanka geboren schrijver die de Booker Prize wint, na Michael Ondaatje in 1992 met The English Patient. Over de duistere humor die door de jury werd geprezen, zei Karunatilaka dat galgenhumor voor Sri Lankanen een mechanisme is om om te gaan met de burgeroorlog, die hun land decennia lang in zijn greep hield, en met etnische ongelijkheid.

Leren van verhalen

In zijn dankwoord zei hij te hopen dat zijn roman bij boekhandels ooit in de sectie ‘fantasy’ zou belanden. “Dat dan is begrepen dat corruptie, racisme en vriendjespolitiek niet hebben gewerkt en ook nooit zullen werken. Ik hoop dat het verhaal wordt gelezen in een Sri Lanka dat van zijn verhalen leert.”

De andere genomineerden waren de Amerikaanse schrijvers Percival Everett (The Trees) en Elizabeth Strout (Oh William!), de Zimbabwaanse NoViolet Bulawayo (Glory), de Ierse Claire Keegan (Small Things Like These) en de Brit Alan Garner (Treacle Walker). De jury koos voor deze shortlist na het lezen van 170 ingezonden boeken. Tijdens de uitreiking hield singer-songwriter Dua Lipa een lezing over haar liefde voor lezen. De Brits-Turkse schrijfster Elif Shafak sprak over de impact van de aanslag op Salman Rushdie op schrijvers wereldwijd.