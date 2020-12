Spotify-jaaroverzicht 2020: liefst muziek van eigen bodem

Top 20 meest gestreamde artiesten van 2020 op Spotify in Nederland

1. Snelle

2. Boef

3. Frenna

4. Lil Kleine

5. Josylvio

6. Justin Bieber

7. The Weeknd

8. Drake

9. Kevin

10. Juice WRLD

11. Lijpe

12. Dua Lipa

13. Pop Smoke

14. Billie Eilish

15. Sevn Alias

16. Jonna Fraser

17. Ed Sheeran

18. Davina Michelle

19. Ariana Grande

20. Dopebwoy



Top 20 meest gestreamde nummers van 2020 op Spotify in Nederland

1. The Weeknd - ‘Blinding Lights’

2. Imanbek, SAINt JHN - ‘Roses - Imanbek Remix’

3. Snelle - ‘Smoorverliefd’

4. Emma Heesters, Rolf Sanchez - ‘Pa Olvidarte (Beste Zangers Seizoen 2019)’

5. DaBaby, Roddy Ricch - ‘ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch)’

6. Frenna, Yxng Le - ‘Wat Is Je Naam’

7. Tones And I - ‘Dance Monkey’

8. Lewis Capaldi - ‘Before You Go’

9. Dua Lipa - ‘Don’t Start Now’

10. A7S, Topic - ‘Breaking Me’

11. Harry Styles - ‘Watermelon Sugar’

12. Bilal Wahib - ‘Tigers’

13. Racoon - ‘Het Is Al Laat Toch’

14. Boef, Numidia - ‘Tout Est Bon’

15. Jason Derulo, Jawsh 685 - ‘Savage Love (Laxed - Siren Beat)’

16. Davina Michelle, Snelle - ‘17 Miljoen Mensen - Live @538 in Ahoy’

17. Dopebwoy, Jonna Fraser - ‘Vakantie (with Jonna Fraser)’

18. Joel Corry, MNEK - ‘Head & Heart (feat. MNEK)’

19. Justin Bieber, Quavo - ‘Intentions (feat. Quavo)’

20. Roddy Ricch - ‘The Box’

Top 10 meest beluisterde albums van 2020 op Spotify in Nederland

1. The Weeknd - ‘After Hours’

2. Boef - ‘Allemaal Een Droom’

4. Frenna - ‘’t album onderweg naar ‘Het Album’

5. Pop Smoke - ‘Shoot For The Stars Aim For The Moon’

6. Dua Lipa - ‘Future Nostalgia’

7. André Hazes - ‘Hazes 100’

8. Snelle - ‘Vierentwintig’

9. Kevin - ‘Animal Stories’

10. Lewis Capaldi - ‘Divinely Uninspired To A Hellish Extent’

Top 10 meest beluisterde podcasts van 2020 op Spotify in Nederland

1. ‘Man man man, de podcast’

2. ‘Zelfpodcast’

4. ‘EFFE RELATIVEREN de podcast’

5. ‘NRC Vandaag’

6. ‘Daders’

7. ‘Leef Je Mooiste Leven Podcast’

8. ‘Echt Gebeurd’

9. ‘Mand’

10. ‘BOOS De Podcast’

Top 5 meest gestreamde artiesten wereldwijd van 2020 op Spotify

1. Bad Bunny

2. Drake

3. J Balvin

4. Juice WRLD

5. The Weeknd

Top 5 meest gestreamde vrouwelijke artiesten wereldwijd van 2020 op Spotify

1. Billie Eilish

2. Taylor Swift

3. Ariana Grande

4. Dua Lipa

5. Halsey

Top 5 meest gestreamde albums wereldwijd van 2020 op Spotify

1. Bad Bunny - ‘YHLQMDLG’

2. The Weeknd - ‘After Hours’

3. Post Malone - ‘Hollywood’s Bleeding’

4. Harry Styles - ‘Fine Line’

5. Dua Lipa - ‘Future Nostalgia’

Top 5 meest gestreamde nummers wereldwijd van 2020 op Spotify

1. The Weeknd - ‘Blinding Lights’

2. Tones and I - ‘Dance Monkey’

3. Roddy Ricch - ‘The Box’

4. Imanbek and SAINt JHN - ‘Roses - Imanbek Remix’

5. Dua Lipa - ‘Don’t Start Now’

Top 5 meest beluisterde podcasts van 2020 op Spotify

1. ‘The Joe Rogan Experience’

2. ‘TED Talks Daily’

3. ‘The Daily’

4. ‘The Michelle Obama Podcast’

5. ‘Call Her Daddy’