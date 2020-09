Sportief behang, slap gelul: mag de Tour niet altijd zijn?

Bijna vier uur lang bewoog zich een status quo door de Cevennen en over de beeldbuis. Kopgroep, peloton, favorieten, finish. Beeld AFP

Het duurde toch nog tot halverwege de middag dat Lips thuis de vraag kreeg wat er nou eigenlijk zo leuk is aan de Tour op tv. “Er gebeurt hélemaal niets!” Tja, probeer dat maar eens uit te leggen. Van kwart over één tot even voor vijven bewoog zich een status quo door de Cevennen en over de beeldbuis. Kopgroep, peloton, favorieten, finish.

Saai? Het was genieten van begin tot eind.

Ruim drieënhalf uur zorgde de zesde etappe van de Ronde van Frankrijk voor uiterst plezierig sportief behang, zomaar op een donderdagmiddag in september. Lips hield zich onledig met wat telefoontjes her en der, hij rammelde wat op zijn laptopje. Het ene oog op zijn computerscherm, het andere op de televisie. Tegen half vier kondigde zijn mediabox aan bijna op stand-by te zullen gaan ‘wegens inactiviteit’.

Lips hoort ze weleens, de mensen die het maar onzin vinden dat Touretappes steeds vaker worden uitgezonden van begin tot eind. Maar het zijn zalige middagen, dobberend in een deining van nutteloze wielerfeitjes. Joris van den Berg die zo naadloos in de huid is gekropen van Herbert Dijkstra, die last heeft van zijn rug. En dan hoor je en passant ook nog eens wat over het sociaal-economische klimaat van het Centraal Massief.

Nieuw is de fietswissel tussen Stef Clement en Maarten Ducrot: de laatste lost de eerste halverwege af als ervaringsdeskundige. Ideetje van Lips: mag Clement voortaan niet de tweede helft doen, dat scheelt een boel karretjes die in de poep worden gereden. Clement, minstens zo eigenwijs, is prettig om naar te luisteren. Niet zo stoer, wel lekker stellig.

Het commentaar komt wegens corona niet vanaf de finishlijn, maar dat deert niet. Sebastiaan Timmerman zorgt vanaf de motor voor couleur locale, helikoptershots van chateaus zorgen voor de rest. En de afstand weerhoudt de commentatoren niet om breeduit te speculeren, oeverloos, over de koers in de koers. Hogere wielerkunde, slap gelul. Je moet maar kunnen, zonder mankeren bijna vier uur wielrennen aan elkaar praten. Mag de Tour niet altijd zijn?

