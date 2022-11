Spokenwordartiest Benzokarim debuteert met bundel: ‘Hiermee vier ik mijn vader, eer ik mijn moeder en heel ik mijzelf’

Karim Ellouta, alias Benzokarim. Beeld Funs Janssen

Spokenwordartiest en dichter Karim Ellouta (1996) won in oktober de El Hizjra Literatuurprijs 2022. Nu is er zijn debuutbundel El Ghorba. Ellouta groeide op in Den Haag en begon als 18-jarige te schrijven omdat hij zich in zijn omgeving niet thuis voelde. “Ik zocht erkenning van mijzelf en mijn gevoelens, maar ook een manier om met het alledaagse om te gaan. Op een gegeven moment deelde ik mijn werk met vrienden, maar die begrepen er niets van. Pas toen mensen mijn werk herkenden als spoken word kwam ik erachter dat er een hele scene is. Ik volgde een workshop en vanaf toen ging alles een beetje vanzelf.”

Wat inspireert u en is dat door de jaren heen veranderd?

“Ik denk dat mijn inspiratie voortkomt uit wat er in de maatschappij speelt; ongelijkheid, alle vormen van uitsluiting. In het begin schreef ik dat heel direct op. Dat is zich steeds meer gaan vormen op een poëtische manier. Dus wat er verandert, is meer de manier waarop ik het uit dan wat mij inspireert.”

In de bundel komt geregeld het gevoel naar voren van je ergens thuis voelen en tegelijkertijd overal tussen vallen. Wat voor gevoel is dat?

“Dat is een vreemd gevoel omdat ik hier ben geboren en in principe niets anders zou moeten kennen dan dat dit mijn thuis is. Toch gaat mijn thuis ook over hoe mijn familie en mijn ouders dat invullen. Soms is dat verwarrend. Mijn ouders zijn hiernaartoe gekomen en hebben een thuis achtergelaten. Zo ontstaan twee verhalen: dit is mijn thuis en hier moet ik kansen pakken, maar ik heb ook een ander thuis, dat ik niet mag vergeten.”

U komt vaak in Egypte, waar uw ouders vandaan komen. Het gedicht ‘van waar naar waar’ beschrijft het verschil tussen daar en hier. Wat is dat precies?

“Ik word daar vooral als heel Nederlands gezien. Mijn familie probeert eigenlijk al heimwee te creëren terwijl ik daar nog ben. Dan vragen ze de hele tijd dingen als ‘Waar voel je je meer op je gemak?’ ‘Ga je ons nog bellen als je daar bent?’ ‘Denk je nog aan ons?’ Door hun gedrag word je onbewust weggedreven omdat ze het de hele tijd hebben over ‘wat doe je als je daar bent?’ in plaats van ‘hoe gaan we invulling geven aan onze tijd samen hier?’”

Ieder hoofdstuk van de bundel begint met een brief van uw vader. Vanwaar die keuze, en hoe was het om zijn verhaal te lezen?

“De verhouding tussen mijn vader en mij is veranderd toen mijn moeder overleed. We kwamen meer op gelijke voet te staan. En een half jaar nadat mijn moeder was overleden, is op mijn verjaardag zijn moeder overleden. Toen raakte ik benieuwd naar zijn verhaal. Ik ben met hem gaan praten zonder de intentie dat het in mijn bundel terecht zou komen. Later wilde ik het toch een plek geven. Ik heb hem gevraagd het zelf op te schrijven zodat het op een pure manier in de bundel zou komen. Eerst was ik bang dat hij nee zou zeggen, wat ik ook begrepen zou hebben. Maar hij voelde zich juist gezien en was er dankbaar voor. Toen ik de teksten ontving had ik echt een paar dagen nodig om het te lezen en te verwerken. Nu denk ik dat de bundel meerdere lagen heeft gekregen door zijn verhaal. Vaak wordt er óver ouders met een migratieachtergrond gesproken in plaats van met hen. Het feit dat mijn vader direct zijn verhaal kon doen, doet mij goed.”

Kenmerkend aan de teksten is dat geregeld een zin niet wordt afgemaakt. Wat zit hierachter?

“Ik vind taal beweeglijk en dat kun je koppelen aan mijzelf als persoon. Dingen die vaststaan wil ik juist door elkaar schudden. De Nederlandse taal staat zo vast dat ik soms vrijheid vind in het creëren van een eigen vorm. Als ik een zin niet afmaak, dan laat ik ruimte open voor interpretatie. Dat vind ik een mooie vorm om mijn werk in te uiten. Er ontstaat zo vrijheid voor bijna een nieuwe taal. Bij spoken word heb je juist de vrijheid van tijd, je kunt met ritme spelen. Op papier heb je weer hele andere regels en vormen. Ik word niet graag in hokjes geduwd, dus ik kijk altijd naar manieren waarop ik daaruit kan komen.”

U sluit de bundel af met een eigen brief. Waarom moest die erin?

“Deze bundel heb ik opgedragen aan mijn moeder. Hiermee wil ik mijn vader vieren, mijn moeder eren en mijzelf helen.”

POËZIE

El ghorba Karim Ellouta

Uitgeverij Rorschach, €19,95

96 blz.