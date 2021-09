Splinternieuw Space for Dance Art biedt bijna 1000 vierkante meter voor eigentijdse dans in Nieuw-West

Zaterdag opent wethouder Kunst en Cultuur Touria Meliani de gloednieuwe Space for Dance Art. Daarmee krijgt gezelschap ICK Dans Amsterdam bijna 1000 m2 voor het maken van eigentijdse dans.

Er wordt nog gebouwd aan de nieuwe ruimte voor danskunst in Westbeat in Nieuw-West. In het complex met grote bogen en veel glas in de gevel, wordt zowel gewerkt als gewoond. De trap naar de hoofdingang is nog niet klaar, de kantoren van ICK zijn nog leeg. Iets dat al wel op zijn plek staat is de sculptuur van een neushoorn bij de ingang, als symbool voor een mooie toekomst.

De neushoorn was te zien in Addio alla fine, de productie die Emio Greco en Pieter C. Scholten in 2012 presenteerden op het Holland Festival. De artistiek leiders van het gezelschap werden geïnspireerd door Federico Fellini’s film E la nave va. Daarin gaat een schip ten onder, maar blijft een neushoorn overeind dankzij zijn plek in de reddingssloep.

Ook in de Meervaart

De samenwerking tussen de Italiaanse danser/choreograaf en de Nederlandse regisseur/dramaturg begon 25 jaar geleden. In die tijd werkten ze met hun dansers in oude panden dwars door de stad. Vier jaar lang vertoefden ze tevens in Marseille, waar ze nog een tweede dansgezelschap aanstuurden. Vervolgens werd ICK huisgezelschap van De Meervaart en in de toekomst blijft dat zo.

“We krijgen ook een plek in het nieuwe theater,” zegt Scholten, “zodra dat er staat. Maar dat duurt nog even. Vanaf nu hebben wij hier een eigen studio, die ook kan dienen als presentatieplek. We hebben de rhino space, waar we workshops en lezingen gaan houden. Er komt een media space en er is plaats voor onze mediatheek, die toegankelijk is voor publiek.”

Vruchtbare samenwerking

“De shared spaces mogen we natuurlijk ook gebruiken,” vult Greco aan zodra we in de centrale hal komen, waar in de toekomst een café opent. “Door die mooie bogen en lichtinval vind ik het echt een inspirerende plek. Mij geeft dit gebouw het gevoel van een kathedraal.”

De vijf aanstormende choreografen die sinds het begin van dit jaar onder de vleugels van het gezelschap resideren, zullen overigens elders werken: in broedplaats De Vlugt en in andere studio’s die ICK voor ze huurt. In de achtertuin van Westbeat ligt broedplaats Lely. Daar ontwerpt Daphne Karstens wearable sculptures, die door de bewegingen van een performer tot leven komen. Het gezelschap werkt inmiddels met haar samen; op de dansvloer prijkt deze dagen een object uit Karstens’ performance Ping.

Morgenmiddag kan iedereen een kijkje nemen bij de expositie Het intuïtieve lichaam met decorstukken en kostuums uit het ICK-repertoire. Er is een video-installatie van filmmaker Ruben van Leer en een film van Bogomir Doringer. Zelf dansen kan voor de schermen van een interactieve installatie waarop de bezoeker ziet wanneer zij of hij synct met een medemens. De middag begint met workshops en sluit af met de voorstelling We, the Breath.

Die ademhaling is de motor van het intuïtief en creatief bewegende lichaam: volgens Greco en Scholten de sleutel tot een betere wereld. Traditie, geloof, identiteit, sensitiviteit, technologie – dans is in hun ogen bij uitstek geschikt om vragen over de samenleving te onderzoeken. De twaalf dansers van hun gezelschap zijn heel verschillend, maar in de studio zijn ze geconcentreerd op zoek naar synchroniciteit. Buiten zijn bouwers volop in actie met de toegangstrap.

Open Huis ICK Space for Dance Art: 12 september, Westbeat