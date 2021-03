Splinter Chabot vindt luisteren belangrijker dan vragen stellen

Beeld Het Parool

Een overdaad aan lof kan voor een beginnende televisiecarrière even funest zijn als karrevrachten kritiek. Je zou ze de kost moeten geven, de op het schild gehesen Hilversumse talenten die na een paar jaar alsnog werden afgebrand. Maar in dit geval neemt Lips dat risico maar voor lief.

Want wat is het toch een genot om Splinter Chabot op tv te zien. Dat was al zo toen hij tafelheer was bij DWDD en in dit seizoen van Wie is de mol?, maar in zijn eigen talkshow, sinds vorige week op zondagavond op NPO 3, komt zijn sprankelende persoonlijkheid volledig uit de verf.

Het decor en de sfeer van SPLNTR! doen denken aan The Graham Norton Show, maar de show wordt gedragen door het enthousiasme van Chabot zelf. Dat begin al met zijn kleding: gisteren een pak dat Prince in zijn Purple Rainperiode niet had misstaan. Verder is Chabot scherp, geestig, met maniertjes (‘o gewéldig!’) die wonderwel geen irritatie opwekken. Maar, misschien wel het aller­belangrijkste, hij is compleet ontspannen en zichzelf.

Hier verdient ook de redactie een pluim: in plaats van dertien-in-een-dozijn-BN’ers uit te nodigen voor obligate babbeltjes schuiven op Chabots bank jonge mensen aan die een inspirerend verhaal te vertellen hebben. En, tamelijk bijzonder, bij Chabot is het stellen van vragen ondergeschikt aan het goed luisteren naar zijn gasten.

Het levert mooie gesprekken op. Zoals met Noah Mbuyamba, die een been verloor en nu de paralympics probeert te halen, en met het koppel Mandy Woelkens en Thorn Vineyard, over non-binair zijn.

SPLNTR!, wordt nooit zwaar en blijft altijd optimistisch van toon. Heeft Lips dan niets te klagen? Over de schrijfwijze van SPLNTR! wellicht. En de filmpjes van Sanne Wallis de Vries hoeven niet zo nodig. Maar verder moet Splinter gewoon blijven doen wat hij doet en zich niks aantrekken van welke kritiek dan ook.

En nog minder van lofzangen.

