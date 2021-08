Splinter Chabot: ‘Pride is een polonaise van vrolijkheid, maar gaat ook om het zichtbaar vieren dat je jezelf kunt zijn’

Voor Splinter Chabot voelt Pride ‘alsof je een beetje jarig bent’. Zaterdagavond presenteert hij Lieve Splntr!, een speciale uitzending in het teken van Pride. ‘Al die regenboogvlaggen, het zijn knipogen van de liefde.’

Een boegbeeld voor de lhbtq-gemeenschap? Nee, zo zou Splinter Chabot (25) zichzelf nooit noemen. Al was het maar omdat hokjes hem per definitie niet passen, en omdat zijn identiteit uit meer bestaat dan op wie hij verliefd wordt, vindt hij zelf. “Maar een week per jaar, tijdens Pride, is dat geen probleem. Al die regenboogvlaggen die je ziet als je door de stad fietst, het zijn knipogen van de liefde en de vrijheid.”

Gevoel ontdekken

In zijn autobiografische roman Confettiregen, die vorig jaar verscheen, beschrijft Chabot het soms lastige proces van het aanvaarden van een seksuele voorkeur die afwijkt van de norm. Zelf vermijdt hij de term ‘uit de kast komen’ liever. “Ik ben nooit ergens in gaan zitten, dus ik hoef er ook nooit uit te komen. Ik heb thuis ook nooit gezegd: ‘Ik ben homo’, maar heb gewacht tot ik mijn eigen gevoel had ontdekt en ik iemand had gevonden op wie ik verliefd was. Dat heb ik toen verteld, dat ik verliefd was geworden. Op een jongen.”

Chabot wordt, tot op de dag van vandaag, overstelpt met reacties op zijn boek. “Gisteren nog sprak een vrouw mij aan. Haar ouders van in de tachtig hadden mijn boek gelezen en naar aanleiding daarvan waren ze met hun dochter gaan praten over hoe zij in haar jeugd was omgegaan met het feit dat ze op vrouwen viel. Zo’n worsteling is een eenzaam traject, maar ook heel universeel. Daarom vind ik het belangrijk om me tijdens Pride in te zetten. Maar ook omdat ik er zelf heel veel van leer.”

In Lieve Splntr! bespreekt Chabot, samen met YouTuber Jessie Maya, zangeres Shary-An, en presentatoren Tim den Besten en Edson da Graça dilemma’s van kijkers. “In het eerste seizoen van Splntr! (Chabots talkshow die op zondagavond op tv werd uitgezonden, red.) behandelden we aan het einde van elke uitzending een kijkersvraag. Dit is een soort spin-off, toegespitst op Pride. Met mijn vier gasten vormen we een heel feestelijke groep, maar er is ook ruimte voor verhalen waar pijn, verdriet en emotie in zitten.” Tijdens de show wordt ook de Pride Award uitgereikt, aan een bekend en een onbekend persoon die het afgelopen jaar de nek heeft uitgestoken voor de lhbtq-community.

Die mix van vreugde en inhoud is volgens Chabot precies waar Pride om draait. “Het is natuurlijk, zeker als de botenparade er ook nog is, een polonaise van vrolijkheid. Het gevoel dat jij opeens de norm bent in plaats van de minderheid, dat is niet te omschrijven. Alsof je een beetje jarig bent. Maar Pride gaat ook om het zichtbaar vieren dat je jezelf kunt zijn. Dat gaat verder dan jezelf ‘mogen’ zijn, vrijheid moet je voelen. Naast formele wetten zijn er ook ‘onzichtbare wetten’, in vrije landen kan ook onvrijheid doorsijpelen. En helaas zijn er nog heel veel landen waar homoseksualiteit strafbaar is. Daar wordt bij stilgestaan in het Zero Flags ­Project dat deze week in Amsterdam te zien is: de vlaggen van 71 landen waar homoseksualiteit verboden is hangen met een rouwwimpel in de stad.”

Vrije bubbel

Chabot kijkt met tevredenheid terug op zijn ­eerste seizoen als talkshowhost, maar zegt daar direct bij dat hij nog een lange weg te gaan heeft. “Je leert ook niet in een dag lopen.” Belangrijker vindt hij het om in Splntr! een vrije bubbel te creëren, een plek waar iedereen kan zijn wie hij of zij wil zijn. Tijdens het eerste seizoen ontving hij veel mensen die op een of andere manier afweken van de norm. Maar die afwijking mag nooit het belangrijkste zijn, vindt Chabot. “Als ik iemand ontvang die een been mist dan is mijn eerste vraag niet: hoe is het om minder valide te zijn? Nee, ik vraag naar hoe het is om topsporter te zijn. Dan komt dat verhaal over hoe iemand een been mist later wel.”

De studio in zijn show is, niet toevallig, roze en paars uitgelicht. “Mijn favoriete kleuren. Zo’n studio moet een beetje een huiskamergevoel geven. Ik voelde me er tenminste erg thuis. Er is al genoeg grijs en grauw, als je dan zelf de kans hebt om wat vrolijkheid en magie aan de wereld toe te voegen, dan moet je dat doen.”

Lieve Splntr!, zaterdag om 22.05 uur op NPO 3 (AvroTros)