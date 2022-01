Splinter Chabot leeft zijn droom in de tv-wereld: ‘Als het stopt, val ik in een gat’

Splinter Chabot is de derde van vier zoons van dichter en schrijver Bart Chabot en diens vrouw Yolanda. Beeld AvroTros

Schuldbewust biedt Splinter Chabot zijn excuses aan als hij zich amper twee minuten te laat meldt voor het interview. Dat vindt vanwege corona plaats via Zoom. De jonge presentator (25) had zich geïnstalleerd, maar zag in zijn huis in Amsterdam, waar hij met huisgenoten Sophie en Merel woont, op het laatste moment nog wat rommel liggen. Dus moest hij zich verplaatsen. “Als ik zo was verschenen, word ik natuurlijk nooit meer serieus genomen,” grapt hij. “Ik ben net student-af, dus het studentenleven hoort er nog een beetje bij.”

Na een goed ontvangen eerste reeks (302.000 kijkers gemiddeld) vielen in het tweede seizoen (92.000 gemiddeld) de kijkcijfers tegen. Toch gunnen AvroTros en NPO 3-zenderbaas Suzanne Kunzeler het tv-talent de tijd en komt er een derde seizoen van zijn talkshow SPLNTR!. “Van die kijkcijfers kan ik wakker liggen. Dat voelt ook eenzaam. Ik ben het beeld naar buiten toe. Maar Annette de Vries (Hoofd Televisie AvroTros, red.) zei: ‘Ga maar oefenen, ga maar leren’. Vanuit de AvroTros is er ook altijd iemand bij die mij in de kleedkamer begeleidt. Dat is nodig. Het is een beroep en dat moet je leren.”

Chabot, die vorig jaar bij AvroTros een tweejarig contract tekende, werd bekend als voorzitter van jongerenorganisatie JOVD, schoof regelmatig aan bij De Wereld Draait Door en schreef de succesvolle debuutroman Confettiregen over zijn coming-out. En ja, hij is ook de zoon van schrijver Bart Chabot. De tv-wereld die hij nu verkent, noemt hij een soort droomwereld. ”Het is een droom die je met je ogen open mag uitvoeren. Als ik presenteer dan doe ik een toets, terwijl iedereen mee kan kijken. Dat is best spannend. Je weet nooit of je een sticker, een krul of een onvoldoende krijgt.”

Verjaardagsfeestje

Zoals hij zelf in ontwikkeling is, is zijn talkshow dat ook. Chabot, altijd gekleed in kleurrijke pakken, heeft een prominentere plek gekregen in de programmering. Het derde seizoen is niet langer op de late zondagavond, maar elke zaterdagavond op NPO 3 na Moltalk. Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd in het programma: de gesprekken met de gasten zijn langer en de minidocu is verdwenen.

“Ik heb altijd het idee dat we een verjaardagsfeestje vieren,” vertelt Chabot over zijn programma. “Niet dat van mij, maar dat van de gasten. Er is meer tijd, we zijn niet live. Het hoeft dus niet een vluchtig gesprek te zijn en snel weer door.” Het praatprogramma probeert zich mede door de keuze van gasten te onderscheiden van andere talkshows. Chabot geeft jong talent graag een podium, zoals hij dat ooit zelf ook bij DWDD kreeg. Trots: “We hadden in de eerste aflevering van het eerste seizoen zangeres Froukje zitten. Dat is echt een ster nu in heel Nederland.”

Als Chabot enthousiast wordt, beweegt hij zijn armen en gaat hij snel praten met Haagse tongval: een bekend familietrekje, dat we kennen van zijn vader, komt naar boven. Over zijn eigen gasten: “Het is voor mij heel fijn om aan de slag te gaan met iemand die gepassioneerd is over zijn beroep en talent – en dat niet al tienduizend keer heeft verteld. In het tweede seizoen werd de mix wat anders. Met ook een aantal gasten die mensen al wat langer kenden. Neem een Raven van Dorst. Maar wij proberen dan een heel ander gesprek te voeren.”

IJzers in het vuur

Wat dat andere gesprek inhoudt, legt hij uit aan de hand van de man die zaterdag zijn eerste gast was in het nieuwe seizoen: Victor Mids, bekend van kijkcijferhit Mindf*ck. ”We spreken hem dan samen met zijn regisseur Oscar. Dan gaan we kijken hoe hun vriendschap in elkaar zit. We proberen het gesprek dan anders en bijzonder maken. Dat lukt niet altijd, maar we doen daar ons best voor.”

Plots klinkt hij weer als die 25-jarige jongen die dolblij is met zijn talkshow, maar ook onzeker is over de toekomst. “Ik word wel eens wakker en dan denk ik: wat nou als ze nu opeens zouden zeggen: het stopt, we doen het niet meer. Ik val dan echt in een gat, want ik vind het écht heel erg leuk om te doen.”

Al heeft hij meerdere ijzers in het vuur. Eind december legde Chabot de laatste hand aan het boek Als de Hemel genoeg ruimte heeft, een roman over twee vrienden, die in maart uitkomt. Maar voorlopig hoopt hij een tv-carrière naast zijn schrijfloopbaan te houden. Van huis uit houdt hij – dankzij familie met ervaring in de tv-wereld – echter altijd met alles rekening. “Niets is eeuwig, zeker televisie niet. Je kan vandaag alles mogen doen en morgen is iedereen je eigenlijk vergeten.”