Spice Girl Mel C.: ‘Ik heb eindelijk vrede met mezelf’

Melanie Chrisholm. Beeld Conor Clinch

De eerste videoclips voor bij haar album waren al opgenomen. Sporty Spice Melanie Chisholm (46) was zelfs al vertrokken naar Australië en de Verenigde staten om Who I Am te promoten. “Dat nummer zet de toon voor het album,” zegt Chisholm. “Het gaat over wie je bent, zelfacceptatie en over lekker in je vel zitten.”

De Spice Girl zit nog steeds in Chisholm, zo blijkt. De Britse popgroep was jarenlang een van ’s werelds succesvolste bands en zorgde ervoor dat niemand meer om Girlpower heen kon. De leden, Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Brown, Geri Halliwell en Chisholm waren de belichaming van het fenomeen: zelfbewuste onafhankelijke vrouwen vol ambitie.

Vrijdag lanceerde Melanie C., haar achtste album: Melanie C. “Ik weet dat je maar een keer een album naar jezelf kunt vernoemen. Dit voelde als het juiste moment. Het gaat over je op je gemak voelen in je eigen lichaam en vooral niet streven iemand anders te zijn. Dat is me na jaren eindelijk gelukt: ik heb vrede met mezelf.”

Waarom vond u het voorheen lastig om vrede met uzelf te hebben?

“Ik denk omdat ik, nadat we gestopt waren met de Spice Girls, niet meer wist wie ík was. Mijn carrière startte dan ook op een bizarre manier. Ik was 22 en de Spice Girls werden ontzettend snel heel groot. Het was een ongelofelijke tijd, waarin veel gebeurde. Enerzijds was ik bezig met het verwezenlijken van allerlei dromen. De andere kant was heel verwarrend. Heel veel mensen hadden een mening. Ik werd continu gefotografeerd en mensen hadden kritiek. Toen we stopten, dacht ik: ik ben meer dan Sporty Spice. Ik heb meer te bieden, dat wist ik zeker, maar wat precies? Jarenlang probeerde ik te ontdekken wie die persoon achter Sporty Spice was.”

Wanneer kreeg u het gevoel dat uw zoektocht geslaagd was?

“Vorig jaar, toen we weer een optraden als de Spice Girls. Ik realiseerde me dat ik wél Sporty Spice ben. Ze zit nog steeds in me en zij gaat nergens heen. Achteraf gezien heb ik jaren geprobeerd iemand anders te zijn. Door mezelf niet meer te ontkennen, maar juist te accepteren, ontstond bij mij een gevoel van rust en begon ik met schrijven van dit album.”

Eerder noemde u uw tijd bij de Spice Girls traumatisch. Waarom grijpt u dan toch terug naar de persoon die u toen was?

“Kijk, negatieve emoties die zijn gekoppeld aan een periode uit je leven zorgen ervoor dat je alles uit die periode wilt vergeten. Ik was in de Spice Girl-tijd soms doodongelukkig. De roddelpers was meedogenloos. Ik kreeg last van depressies en een eetstoornis. Maar het was lang niet allemaal slecht. Het was ook een magische periode met fantastische momenten. Door op alles terug te kijken tijdens de reünie, kon ik het afsluiten. Het is gebeurd, ik heb ervan geleerd en nu kan ik door. ”

U wilde deze keer per se muziek maken waar mensen op kunnen dansen. Waarom?

“Ha, ja, dat heeft achteraf bezien gek uitgepakt. We kunnen nu niet dansen en feesten zoals we voorheen deden. Ik denk dat we muziek nu meer dan ooit nodig hebben om ons gelukkig te voelen, maar dat was niet de aanleiding. Na mijn vorige album, Version of Me, ben ik begonnen met een nieuwe carrière als dj. Het is een bescheiden ‘bijbaantje’ hoor, maar ik heb er mijn passie voor dancemuziek herontdekt. Tijdens mijn dj-optredens zag ik hoe mensen genieten van de fysieke connectie die ontstaat door muziek. Ik herken dat zelf ook. Ik dans op alles, tot grote schaamte van mijn elfjarige dochter. Als we samen in de supermarkt staan bijvoorbeeld en er staat goede muziek op, denk ik: dansen. Het voelt bevrijdend. Dat soort muziek ik wil ik ook maken. Dus toen ik de studio inging om aan deze plaat te werken, wist ik dat het een elektronische plaat zou worden. Maar ik wil ook dat mensen er écht naar kunnen luisteren. Er moest diepte in en ik wilde mijn gevoelens erin uiten.”

Kunnen we nog even terug naar de zoektocht naar uzelf? Het klinkt heel logisch, jezelf erkennen en accepteren en ook heel lastig. Hoe doet u dat?

“Het allerbelangrijkste om te beseffen: you are enough. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen: je bent echt genoeg. Het is lastig om dat te voelen en te erkennen, weet ik uit ervaring.”

“Ik denk dat vooral vrouwen en jonge meiden continu op zoek zijn naar meer. Natuurlijk moet je ambitieus zijn om iets te bereiken en om je leven rijk en spannend te maken. Maar dat hoeft niet gepaard te gaan met allerlei negatieve gevoelens die we vaak voelen. We zijn niet mooi genoeg, niet goed genoeg, we doen het niet goed genoeg op ons werk: met al deze gedachten halen we onszelf continu naar beneden. Mijn advies? Wees aardig voor jezelf. Op dagen dat ik denk dat ik niets waard ben, roep ik mezelf tot de orde: ik mag mezelf even haten, dat is oké, maar ik ga er niet naar handelen. Anders gezegd: op sommige dagen ben ik nutteloos en bereik ik niets. Dat is niet erg, want op andere dagen ben ik geweldig en krijg ik van alles voor elkaar.”

Uw promotour is afgelast, u kunt niet optreden, u maakte de strenge lockdown mee in Groot-Brittannië en toch zit u er opgewekt bij. Bent u echt zo positief of is het geveinsd?

“De lockdown was verschrikkelijk natuurlijk, maar ik heb er mijn little mission van gemaakt om positief te blijven. Mijn dochter zei nog: ‘mama, er zijn geen positieve kanten aan corona’. Die zijn er wel. Ik kan haar nu elke avond naar bed brengen en we staan samen op. Ik blijf plannen maken, dat is heel belangrijk. Tijdens mijn depressies haatte ik het dat ik nergens enthousiast van werd. Daarom denk ik nu: ik wil me blijven verheugen, dus blijf ik plannen maken. De albumlancering hebben we nu online gedaan, maar er komt zeker nog een tour. Die staat voor april en mei gepland. Als alles doorgaat, waar ik van uitga, sta ik in mei in de Melkweg.”