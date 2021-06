Speurtocht naar creatief talent: wie zijn de nieuwe Beeldmakers?

Woensdagmidag 30 juni is de finale van De Beeldmakers #4, de speurtocht naar creatief talent van Het Parool en communicatiebureau Vandejong. Het event is digitaal, om 17.00 uur, via de link op de website https://www.debeeldmakers.nu/. Ook het publiek kan dan stemmen.

Uit meer dan 120 inzendingen werden tien makers geselecteerd, die zich met een korte pitch presenteren aan een vakjury, bestaande uit Megan Bos (vormgever Het Parool), Roos Haasjes (artdirector Vandejong) en drie gastjuryleden: fotograaf Gilleam Trapenberg, fotograaf en regisseur Rahi Rezvani en beeldend kunstenaar Awoiska van der Molen.

De twee winnaars en de publieksfavoriet krijgen vanaf 13 juli ieder twee keer twee pagina’s in Het Parool om hun werk te laten zien.

Ehud Neuhaus

Beeld Ehud Neuhaus

De waterverftekeningen van Ehud Neuhaus (1975) verraden de speelse kijk op het leven van de maker, maar ook de sterke behoefte om elke dag goed te blijven kijken naar wat er om ons heen gebeurt en dat eigenzinnig in te kleuren.

Elodie Vreeburg

Beeld Elodie Vreeburg

Voor Elodie Vreeburg (1996) is de stad zowel een bron van stress als haar speelveld en werkterrein. Met kleine interventies weet ze de positieve en negatieve eigenschappen van haar omgeving te verenigen, en probeert ze tegelijkertijd onze blik erop te regisseren.

Youngjin Park

Beeld Youngjin Park

Youngjin Park (1990) onderzoekt in nieuwsgierigmakend werk hoe ons zelfbeeld in het huidige digitale informatietijdperk tot stand komt. Thema’s als depressie, exploitatie en zelfcensuur worden microscopisch uitgeplozen tot een vloeiend, surrealistisch spektakel.

Nikki Roosma

Beeld Nikki Roosma

In haar gedetailleerde, uitgezoomde illustraties, die ze zelf wemelplaten noemt, documenteert Nikki Roosma (1998) het alledaagse leven. In kleurrijke lijntekeningen observeert ze de plekken waar ze is geweest, brengt ze verborgen thema’s aan het licht of vat ze songteksten in beeld.

Sofie Boon

Beeld Sofie Boon

In het werk van Sofie Boon (1980) draait het vooral om alles wat je niet ziet. In abstracte en esthetische beelden probeert ze de ongrijpbare, maar allesbepalende aanwezigheid van gedachten van haarzelf en anderen te ordenen, reconstrueren en verbeelden.

Lucca Roelvink

Beeld Lucca Roelvink

Lucca Roelvink (1993) onderzoekt in haar geënsceneerde werk de fysieke en emotionele afstand tussen therapeut en cliënt, met de onpartijdige tafel als metaforisch object; niet alleen neemt het meubilair in een praktijk een functionele identiteit aan, het bevestigt ook de kloof.

Emile Weisz

Beeld Emile Weisz

De illustraties van Emile Weisz (1997), vol persoonlijke metaforen en mysterieuze beeldtaal, zijn het resultaat van de droomachtige staat waarin hij verkeert wanneer hij zijn creativiteit met meditatie activeert.

Daria Birang

Beeld Daria Birang

De olieverfschilderijen van Daria Birang (1972) lijken doorsneetaferelen, de oplettende kijker ziet echter al snel dat niets is wat het lijkt. De zorgvuldig gekozen kaders en het vlezige kleurgebruik maken haar werk fotorealistisch en absurdistisch tegelijk.

Silvana Araoz-Fraser

Beeld Silvana Araoz-Fraser

Silvana Araoz-Fraser (1990) laat zich inspireren door de de symboliek uit de natuur en accentueert in haar kleurrijke, veelzijdige werk de overeenkomsten die ze vindt in verschillende culturen.

Jesper Buursink

Beeld Jesper Buursink

Jesper Buursink (1981) tekent vooral mensen die niet altijd gezien worden, uit zijn buurt Amsterdam Zuidoost. Door niet te schetsen, maar alles in één keer op papier te zetten, is het resultaat spontaan, eerlijk en soms een beetje off – op een goede manier.