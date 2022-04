Spatzuiver zingende S10 liet zich bijpraten door Duncan Laurence: ‘Hij deelde zijn geheim’

S10 tijdens Eurovision in Concert in AFAS Live. Beeld ANP

Het is al na half twaalf, op zaterdagavond in Afas Live. S10 (Stien den Hollander, 21) heeft zojuist geheel in het zwart gekleed De Diepte gezongen, als laatste van 27 songfestivaldeelnemers. Ze is emotioneel, vertelt ze aan ruim vijfduizend bezoekers, die er inmiddels een lange avond hebben opzitten. “Ik vóelde jullie.”

Eurovision in Concert, dat vanwege de coronapandemie de afgelopen twee jaar niet doorging, is de grootste generale repetitie voor het Eurovisie Songfestival, dat op dinsdag 10 mei begint met de eerste halve finale. Deze zaterdag treden 27 van de 40 deelnemers op. Dat hadden er 28 moeten zijn, maar de Zweedse Cornelia Jakobs – een van de favorieten in Turijn – moest zich terugtrekken na een positieve coronatest.

Plezier

Voor S10, die voorlopig een plek bij de beste vijf heeft in de jaarlijkse peiling van de nationale songfestivalfanclubs, is de thuiswedstrijd in Amsterdam een kans om zich voor het oog van Europa te onderscheiden. De zangeres heeft er duidelijk plezier in. “Ik volg alles, ook internetfora en filmpjes waarin mensen reageren op mijn liedje. Het heeft me verbaasd hoe goed het overal is opgepakt. Ook in het buitenland raakt het mensen, precies op de manier waarop ik het bedoeld heb. Dat lees ik ook terug in allerlei berichten die ik op social media krijg.”

Groepsfoto van Eurovision in Concert. Met rechts S10 (voor de blauwe ballon) en vooraan de Spaanse Chanel Terrero (met witte broek). Beeld Brunopress

Al ver voordat de artiesten met wisselend succes het podium betreden, is het in Afas Live een mediacircus. Kort na het middaguur melden alle deelnemers zich voor een uitgebreid persmoment. De Spaanse Chanel Terrero (SloMo) trekt bij het maken van de groepsfoto als een magneet de aandacht naar zich toe. Gebaartjes, een selfie, hugs met concurrenten; alles voor het goede doel, promotie.

De in Cuba geboren zangeres (30) heeft recht van spreken, bewijst ze diep in de avond met een sterke vocale uitvoering van SloMo, een lied dat is gecomponeerd door de Nederlandse producer Arjen Thonen. Geen deelnemer krijgt in Afas Live een groter applaus dan Terrero, die danste bij Shakira en de zaal met een strakke act moeiteloos om haar vinger windt.

Oorlog

Tegenover de onbezorgde, seksueel geladen Spaanse act staat deze dag de alom gevoelde aanwezigheid van de oorlog. De band Kalush Orchestra, de Oekraïense deelnemer, heeft de reis naar Amsterdam kunnen maken. Voor de bandleden is de voorbereiding op Turijn een lange, soms bizarre mediacampagne waarin ze aandacht en financiële steun vragen voor hun getroffen vaderland. Zichtbaar vermoeid en vertwijfeld beweegt het gezelschap zich door de catacomben van Afas Live.

Van vermoeidheid valt op het podium niets meer te merken bij de Oekraïense band Kalush Orchestra. Beeld ANP

Igor Didentsjoek, die vorig jaar in Ahoy meedeed met de band Go_A (het fluitje in het lied Shum) en nu op de contrabas ook deel uitmaakt van Kalush Orchestra, ervaart het verschil aan den lijve. “Vorig jaar was het geweldig, nu maak ik me vooral zorgen over mijn familie in Oekraïne en voelt het ongemakkelijk om hier te zijn. Aan de andere kant kunnen wij vanwege de aandacht voor het songfestival misschien iets bijdragen aan hulp voor ons land.”

‘De act is klaar’ Ze mag er niet over in detail treden, maar de act die S10 volgende maand in Turijn laat zien, is klaar. “Dat kan ik wel zeggen, dat is toch weer een beetje informatie,” zegt de zangeres die in de eerste halve finale (12 mei) De Diepte gaat zingen. De act rond het nummer is gemaakt met hulp van regisseur Marnix Kaart (vorig jaar verantwoordelijk voor de uitzendingen uit Ahoy), lichtontwerper Henk Jan van Beek en creatief supervisor Wouter van Ransbeek.

Een uur of zes later is bij de Oekraïners van vermoeidheid weinig meer te merken. Het energieke Stefania slaat aan in de zaal, die vooral in vocaal opzicht wel wat te verwerken krijgt. S10 zingt spatzuiver en mengt zich in dat opzicht onder de besten van de avond, zoals Ochman (Polen), Stefan (Estland) en Sam Ryder (Groot-Brittannië). De culthits voor het songfestival lijken dit jaar op basis van de respons in Afas Live te komen uit Moldavië (opzwepende zigeunermuziek), Letland (over the top met een overactieve zanger) en Noorwegen (gele wolven, gebaseerd op Roodkapje).

Echt slecht wordt het in de concerthal bij de inzendingen van Montenegro (Vladana) en Finland, dat met The Rasmus (bekend van In the shadows) toch een gelouterde band heeft afgevaardigd. Dat S10 de avond sterk afsluit, zal in haar voordeel werken bij de peilingen onder de fanclubs. Ze mag jong zijn, S10 gaat zelfbewust naar Italië toe. “Ik wil graag winnen, met een plek in de top-5 ben ik tevreden.”

Duncan Laurence

Recent dineerde ze in Stockholm met Duncan Laurence, die in 2019 won met Arcade. “Ik heb hem alles kunnen vragen en hoewel ik sommige dingen al best weet, is het toch anders als je het hoort van iemand die het allemaal al heeft meegemaakt. Hij vertelde hoe het gaat met repetities, maar ook hoe het is om terug te komen op Schiphol, met heel veel pers.” Met een brede lach: “En hij deelde ook zijn geheim om het festival te winnen.”

Haar eigen geheim zal in Italië bovenal te ruiken zijn. “Ik neem een geurkaars mee voor in mijn hotelkamer, ik wil dat het daar lekker ruikt. En mijn geluksbrenger is mijn eigen parfum. Als ik dat op heb, dan komt het goed.”