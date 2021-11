Spaanse schrijfster Almudena Grandes overleden

Beeld EPA

‘Aangedaan. We moeten afscheid nemen van een geweldige vrouw en een buitengewoon geliefde auteur,’ zo maakte haar Nederlandse uitgeverij Signatuur haar overlijden bekend.

Haar werk werd in meer dan twintig talen vertaald en werd ook verfilmd. Ze won vele literaire prijzen. De Spaanse premier Pedro Sanchez schreef in een reactie op haar overlijden dat ‘de Spaanse literatuur een van haar belangrijkste hedendaagse auteurs heeft verloren.’

Vorig jaar verscheen van haar hand De moeder van Frankenstein, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Aurora Rodríguez Carballeira, die in de jaren vijftig onder het Franco-regime in een psychiatrische inrichting opgesloten zat vanwege de moord op haar dochter.

Omvangrijk project

Het was het vijfde en wederom zeer lijvige deel in de zesdelige romanserie waaraan ze werkte over het Franco-tijdperk. Ze begon daarmee na haar erotische debuutroman Episoden uit het leven van Lulu (1978) en het omvangrijke project mag met recht haar levenswerk worden genoemd. Ze wilde daarmee de geschiedenis van het verzet tegen de rechtse dictator Francisco Franco, die van 1939 tot 1975 aan de macht was, voor de Spanjaarden ontsluiten.

“De deelnemers aan het verzet zijn buiten de officiële geschiedenis gehouden,” zei Grandes daarover in een interview met deze krant in 2019. “Ik voel een grote verantwoordelijkheid. Veel lezers zijn dankbaar dat ik de geschiedenis van Spanje doorgeef. Omdat delen van de geschiedenis zijn verzwegen, gaan romans, films en fictie een rol vervullen die zij eigenlijk niet hebben. In Spanje zitten we eigenlijk boven op een goudmijn en er zijn veel verhalen die nog niet zijn verteld.”

Het is nog niet bekend of ze het slotdeel heeft weten te voltooien, in oktober maakte ze bekend dat ze een jaar eerder was gediagnostiseerd met kanker.