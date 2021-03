Soundtrack De Fabriek weer uitgebracht: Joop van den Ende verwachtte niets minder dan een hit

In De fabriek draaide het om het wel en wee van de eigenaren van een suikerfabriek. De serie was een hit begin jaren tachtig. Beeld ANP Kippa

Bij elke rit van Amsterdam naar Haarlem is het raak. Bij het zien van de voormalige suikerfabriek is het on­mogelijk om niet los te barsten in de herkenningstune van De Fabriek, de tv-serie uit de jaren tachtig: ta-taaa, ta-taaa!!!

Zouden meer mensen dat hebben? Ruud Bos (85) hoort het wel vaker: “Mensen verbinden het visuele met het auditieve. Ik kwam vroeger langs die suikerfabriek als ik met vrienden van Amsterdam naar Zandvoort fietste. Dan hebben we het over wel zeventig jaar geleden. Kun je nagaan hoe lang dat ­gebouw er al staat.”

De Fabriek, met onder anderen Rudi Falkenhagen, Pleuni Touw en Jeroen Krabbé, werd met groot succes door de Tros uitgezonden in 1981 en 1982. De filmopnames werden vooral in een studio gemaakt, maar de CSM-suiker­fabriek in Halfweg (tegenwoordig evenementengebouw Sugar City) was een voorname buitenlocatie.

Unaniem gekozen

Ruud Bos componeerde de openingstune en alle andere muziek voor de serie. Producent Joop van den Ende verwachtte als tune niet minder dan een hit van hem, een muziekje dat alle kijkers zou grijpen.

“Ik kwam tot twee thema’s en kon maar geen keuze maken,” herinnert Bos zich, “Ik heb toen de familie rond de piano geroepen: zeggen jullie het maar. Ze kozen unaniem hetzelfde thema. Geen idee wat er met het andere is gebeurd.”

Sugar

De herkenningstune van de serie, Sugar, ­verscheen indertijd op single. Veertig jaar later verschijnt nu ook de rest van de muziek op cd en zelfs op lp. Verantwoordelijk daarvoor is het in historische opnames gespecialiseerde platen­label 678 Records, dat zich eerder liefdevol boog over Ruud Bos’ jazzverleden en speelfilm­muziek.

Bos had zat in 1981 ook voor de buis. “Omdat ik wilde weten hoe de regisseur van De Fabriek mijn muziek had gebruikt, maar ook omdat ik benieuwd was naar de serie zelf. Iedereen keek, het was een Nederlandse tegenhanger van ­Dallas. Maar sindsdien had ik de muziek nooit meer gehoord. Ik had de geluidsbanden hier wel thuis liggen, maar ik had geen apparatuur om ze op af te spelen.”

Zeg ’ns Aaa

Hoe beviel de hernieuwde kennismaking? “Ja, hartstikke leuk om weer te horen. Ik kan heel kritisch zijn op mijn eigen werk, maar hier was ik wel tevreden mee. De muziek voor De Fabriek toont een breed spectrum van mijn talenten, als ik dat zo mag uitdrukken. Je hoort ook veel ­verschillende invloeden: er zit een beetje funk in, de muziek is ook jazzy of symfonisch – ik durf het woord klassiek niet in de mond te ­nemen. Ik heb me als tv- en filmcomponist nooit willen beperken tot één stijl.”

Als het in Nederland over filmmuziek gaat, gaat het al snel over de in 1988 overleden Rogier van Otterloo, verantwoordelijk voor de muziek van bijvoorbeeld Turks Fruit en Soldaat van Oranje. Maar Ruud Bos schreef nóg meer filmmuziek dan hij en heeft bovendien een uitgebreider tv-oeuvre. De herkenningstunes van De Fabeltjeskrant, Zeg ’ns Aaa en Dagboek van een Herdershond: allemaal van Bos. En hij schreef de muziek van de klassieker Telkens weer (door Willeke Alberti gezongen in de film Rooie Sien).

De muziek voor De Fabriek nam Bos in slechts een dag op in de Londense CTS Studios, waar bijvoorbeeld ook de James Bondsoundtracks tot stand kwamen. “Ik werkte vaak in Londen in die tijd. Ik besprak van tevoren om wat voor stijl het ging en daar werden dan muzikanten bij ­gezocht; mensen uit de pop of de jazz of juist klassiek geschoold. Het ging er allemaal zo ­professioneel. Ik heb ook in Abbey Road ­gewerkt, daar hebben we de muziek voor André van Duins film Ik ben Joep Meloen op­genomen.”

Cryptogrammen

Tegenwoordig componeert Ruud Bos nog altijd. “Tijdens de lockdown heb ik twee stukken voor een symfonieorkest geschreven en ook nog wat kwartetwerk. Maar het gaat wel moeilijker dan vroeger. Het jeugdige elan is er af. Schrijven voor film of tv gebeurde ook altijd onder grote tijdsdruk en dat stimuleerde me. Als ik niet in opdracht componeer, moet ik mezelf echt aan het werk zetten. Maar muziek schrijven is heel goed voor de mentale gezondheid, net als kruiswoordpuzzels en cryptogrammen maken.”

Ruud Bos, De Fabriek, original soundtrack 1981 (678 Records). Zie ook www.678records.com