Soundos El Ahmadi ging voortdurend stuk, Lips zat ineengedoken op de bank

Een talentenjacht voor comedians, is dat een goed idee voor een televisieprogramma? Ja en nee, dacht Lips voordat hij ging zitten voor Ik ga stuk. Best interessant om het ambacht cabaret ontleed te zien worden, en als er onderwijl ook wat te lachen valt, dan heb je een prima show te pakken. Enig bezwaar is wel dat als een auditie niet grappig is, je dus zit te kijken naar iets wat, nou ja, wat dus helemaal niet grappig is.

Wie Lips in elk geval altijd grappig vindt is Stefano Keizers. Geen andere presentator zou weg kunnen komen met de vraag: ‘Speelt jullie vagina een grote rol in jullie werk?’ Gesteld aan een vrouwelijk duo dat zichzelf Vla Mousse noemt.

Jurylid Thomas van Luyn legde aan het begin van de show uit dat een goede cabaretvoorstelling je ‘naar een andere wereld transporteert’. In Ik ga stuk komen de audities van de deelnemers vaak niet langer dan anderhalve minuut in beeld, veel te kort om als kijker naar waar dan ook getransporteerd te worden.

Lips kon bij sommige deelnemers een milde lach niet onderdrukken, maar stuk ging hij niet. Dit in tegenstelling tot jurylid Soundos El Ahmadi, die voortdurend uitriep dat ze ‘helemaal stuk ging’. Het jurycommentaar was in de meeste gevallen wel zinnig. “Onzekerheid is besmettelijk,” zei Van Luyn tegen een bloednerveuze kandidate. “Als jij gespannen bent, slaat dat over naar het publiek.” Ineens snapte Lips waarom hij ineengedoken van ongemakkelijkheid op de bank zat bij het kijken naar een faliekant mislukte sketch.

De komende weken krijgen de kandidaten nog workshops, onder anderen van Arjan Ederveen. En dat is dan weer grappig, omdat die in 1994 (!) samen met Tosca Niterink in Kreatief met Kurk de ultieme persiflage maakte op cabaretfestivals. Lips keek het terug, en ging opnieuw stuk.

