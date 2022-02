Soulzanger Syl Johnson (1936-2022) maakte een van de meest gesamplede songs uit de popmuziek

Syl Johnson tijdens een optreden in New Orleans in 1997. Beeld Clayton Call via GettyImages

Op whosampled.com, de Amerikaanse site waarop nauwkeurig wordt bijgehouden welke songs door wie worden gesampled, is te zien dat in niet minder dan 330 nummers, van vooral hiphopartiesten, muziek is gebruikt uit Different Strokes van soulzanger Syl Johnson.

De soulstamper uit 1967 zit vol elementen die zich goed laten samplen: Johnsons uitbundige vocale uithalen, de stevige beats en de ook al zo pittige blazersaccenten. Hiphopgrootheden als Public Enemy, De La Soul, Wu-Tang Clan en NWA maakten er vanaf de vroege jaren negentig gretig gebruik van.

Rechtszaken

Syl Johnson vond het best, maar er moest wel voor worden betaald. Wie onrechtmatig gebruik maakte van zijn muziek had een taaie aan hem. Johnson, die behalve zanger en muzikant ook zakenman was, spande rechtszaken aan tegen grote sterren als Kanye West, Jay-Z en zelfs Michael Jackson.

Het leverde hem veel geld op. Toen zijn eigen muziekcarrière eigenlijk al voorbij was, bracht zijn oude werk hem alsnog rijkdom. “Ik ben geen Bill Gates, maar door die hiphoppers hoef ik nooit meer over geld in te zitten,” zei hij erover. Het moet goed hebben gevoeld, want als zanger had hij net naast het echt grote succes gegrepen.

Aan zijn muziek lag dat zeker niet. Onder kenners van zwarte muziek geldt Syl Johnson, die ook gitaar en mondharmonica speelde, als een grote. Zelf vond hij dat hij meer soul dan Marvin Gaye had en meer funk dan James Brown.

Sociale kwesties

De op het platteland van Mississippi geboren, maar in Chicago getogen Johnson richtte zich aanvankelijk op blues. In de jaren vijftig speelde hij met blueslegendes als Jimmy Reed, Howlin’ Wolf en Junior Wells. In de jaren zestig stapte hij over naar soul.

In zijn soulsongs ging Johnson sociale kwesties niet uit de weg. Nog altijd indrukwekkend: Is it because I’m black (1969), een ballad over discriminatie. Ook dat nummer zou later een sampleklassieker in de hiphop worden.

In de jaren zeventig vond Syl Johnson onderdak bij Hi Records, het in soul gespecialiseerde platenlabel in Memphis, waar zanger Al Green de grote ster was. Hij nam er met producer Willie Mitchell prachtige albums op, maar trad nooit echt uit de schaduw van Green.

Nadat Johnson zich in de jaren tachtig uit de muziek had teruggetrokken, was hij als zakenman actief op de vastgoedmarkt en in het restaurantwezen. Hij stierf afgelopen zondag, nog geen week nadat zijn broer en bluesgitarist Jimmy Johnson op 93-jarige leeftijd was overleden.