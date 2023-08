Sotheby’s biedt inkijkje in Freddie Mercury’s leven: van piano tot kerstkaarten

Outfits van Freddie Mercury, te zien bij Sotheby’s in Londen. Beeld Tim P. Whitby/Getty Images

Het gastenboek van Freddie Mercury voor zijn diners in Garden Lodge vormt tussen de enorme meubelstukken, schilderijen, kimono’s en goudkleurige uurwerken in veilinghuis Sotheby’s een rustpunt. Minutieus boekstaafde de zanger van de band Queen de bezoekers en de genoten maaltijden met pen. De tentoonstelling A World of His Own laat met objecten als deze een intiem deel van het leven van de overleden zanger zien.

Mercury, wereldberoemd door zijn extroverte optredens, serveerde geen kwartels of kaviaar, maar oer-Engelse kost. Aardappelen, groenten, spruiten en geroosterd vlees stonden op het menu. De dresscode was ‘zeer casual’. Alleen de champagne detoneerde met de traditionele ‘Sunday Roast’. De inrichting van de ommuurde woning met 28 kamers in Kensington, West-Londen, kwam bepaald niet overeen met de pub of de huiskamer om de hoek.

Victoriaans museum

De frontman van Queen omringde zich met een uiteenlopende collectie van spullen. Mercury, eens een kunst- en modestudent, veranderde zijn villa in een Victoriaans museum. De Brit noemde zichzelf in één van zijn spaarzame interviews een ‘dandy’, een deftige poseur uit de vorige eeuw met geaffecteerde trekken. Een snorrenkam van Tiffany’s, antieke kabinetten en weelderige bankstellen gaven het interieur een koninklijke tint.

Tekst gaat door onder foto

Outfits en kimono's die Freddie Mercury bezat, te zien bij Sotheby's in Londen. Beeld Tim P. Whitby/Getty Images

In de keuken van Mercury hing een Picasso, een handgemaakte jukebox stond in een hoek, tientallen werken van meesterschilders als William Russell Flint vulden de ruimtes en porseleinen pendules met bladgoud schitterden in het licht. Pronkstuk van de inboedel, na zijn dood door (zijn beste) vriendin en erfgenaam Mary Austin beheerd, vormt een Yahama Grand, de piano waarop hij onder meer Bohemian Rhapsody en Barcelona speelde.

De vraagprijs van het instrument uit Japan, het land waaraan hij zijn hart verpandde, staat op ruim 2,5 miljoen euro. Zijn bekendste outfits kosten rond een ton. De koningsmantel en kroon met namaakjuwelen, gedragen tijdens de Magic Tour van Queen, en zijn hagelwitte catsuit met lange mouwen kunnen in september worden gekocht. Uitgestald op een paspop op de eerste verdieping valt op hoe klein en tenger de ster was.

Het aanschaffen van voorlopige versies van songteksten als Killer Queen en We Are The Champions, opgeschreven in keurig handschrift in notitieblokken, vragen om diepe zakken. Iets betaalbaarder is de getypte brief van een Duitse hoteleigenaar. Kennelijk wilde Mercury weten waarom de rekening na een feest in München 82.000 mark bedroeg. “Ik heb de lege flessen met eigen ogen gezien,” schrijft de man. “Het bedrag is correct.”

Stapel polaroidfoto’s

Zijn humor komt naar voren op kerstkaarten, waarop hij prijkt als een diva. “Liefs van een oude ijdeltuit,” staat aan de binnenzijde. Een stapel polaroidfoto’s - 700 pond - laat de artiest zien, zoals de wereld hem leerde kennen. Lachend, feestvierend en het middelpunt van de belangstelling met, paradoxaal genoeg, een vleugje verlegenheid. Eenmaal op het podium, gevoed door zijn stem, kreeg Mercury het charisma van een superster.

Enkele elitaire snobs en rugzaktoeristen niet meegenomen, komen mensen op de eerste dag van de tentoonstelling om deze reden naar Bond Street. Mercury, geboren als Farrokh Bulsara in het voormalige Britse protectoraat Zanzibar, overstijgt muzieksmaken en culturele kampen. Om hem, bezweken aan de gevolgen van aids in 1991, hangt een zweem van mysterie doordat hij weinig losliet over zijn zielenroerselen.

Voor de ingang verwoordt Suzanne Calloway de magie van Mercury. De Amerikaanse vrouw uit de staat Tennessee vloog speciaal voor de expositie over naar Londen. “De boodschap van Freddie is, dat iedereen zichzelf mag zijn.” Mercury hielp haar zichzelf te aanvaarden. “Daarom wil ik hier zijn.”

Sotheby’s geeft bewonderaars tot 5 september - wat zijn 77ste verjaardag had moeten zijn - de kans Mercury beter te leren kennen. Een percentage van de verwachte miljoenenopbrengst gaat naar organisaties die aids bestrijden.

Freddie Mercury's kroon en mantel van nepbont, rood fluweel en bergkristallen, gemaakt door zijn vriend en kostuumontwerper Diana Moseley. Beeld Anadolu Agency via Getty Images