Soraya trouwt onbekenden in Married at First Sight: ‘Ik durf niet meer te zeggen dat ik er verstand van heb’

Soraya de Bakker is de nieuwe ‘babs’ in Married at First Sight. ‘Ik vind het zó retestoer dat die mensen daar staan en dan meteen trouwen, een megaverbintenis!’ Beeld RTL

We zien jou dit jaar voor de eerste keer als babs (bui­ten­ge­woon amb­te­naar van de bur­ger­lij­ke stand) in Married at First Sight. Hoe hebben ze je gevonden?

“Internet! Ik ben nogal fan van dit programma, dus toen ik opeens een mailtje kreeg of ik wilde langskomen, heb ik van blijdschap een rondje door de tuin gerend. Het was daarna wel moeilijk hoor, want ik kon al die tijd niets zeggen over mijn deelname. Pas na de onthulling van RTL mocht ik het naar buiten brengen, dat deed ik via Instagram. De boel ontplofte, ik had binnen een uur vijftig nieuwe volgers erbij. En dat alleen al zonder op tv te zijn geweest.”



En dan moet je dus opeens een speech voorbereiden voor mensen die elkaar nog nooit gezien hebben, maar wel gaan trouwen. Hoe doe je dat?

“Tsja, bij MAFS is dat... maf. Ik ben niet anders gewend dan met stellen te kletsen die elkaar goed kennen. Ik vind het leuk om mijn verhaal te baseren op hoe ze elkaar hebben ontmoet en wat ze leuk vinden aan elkaar. Maar dat gáát hier dus niet. Ik moest het op een heel andere manier aanvliegen. Mensen hebben allerlei vraagtekens en je wil ze zo veel mogelijk informatie geven over de ander.”

“Dus wat doe ik? Ik vraag ze het hemd van het lijf. Over hun verleden, de toekomst en waar ze ’s nachts wakker van liggen. Op een gegeven moment heb je zo’n shitload aan informatie en dan ga je kijken naar de overeenkomsten en de verschillen. Op die manier probeer ik hun profielen in de speech te verwerken, maar wil ik ook laten zien waarom ze gematcht zijn.”

Een bruiloft wordt vaak gezien als de dag van je leven, maar er komen ook veel zenuwen bij kijken. Vooral voor twee onbekenden. Is er een manier om die spanning bij ze weg te nemen?

“Ik denk dat het sowieso al fijn is dat hun eigen familie in de zaal zit. Dat is lekkere steun. Aan de andere kant is er spanning, want je onbekende schoonfamilie is natuurlijk ook aanwezig. Ik denk ook dat het scheelt dat ze mij al kennen.”

“Ik heb bij ze op de bank gezeten, thee gedronken, veel gepraat. Ik ben een veilig gezicht. Tussendoor kijk ik ze lief aan, wil ik ze het idee geven dat het wel goed komt. En grapjes maken, hè. ‘Niet vergeten te ademen’, zeg ik dan. Dat helpt vaak wel.”

Hoe zit dat met het fingerspitzengefühl? Heb je het door als er sprake is van liefde op het eerste gezicht?

“Nou, ik dacht: ik ben al een aantal jaar trouwambtenaar, ik mag wel een beetje zeggen dat ik er verstand van heb. Dat vind ik toch vies tegenvallen van mezelf, hahaha. Ik vind het zó retestoer dat die mensen daar staan en dan meteen trouwen, een megaverbintenis!”

“Maar het blijft natuurlijk altijd lastig inschatten, dat hebben we gemerkt bij de vorige seizoenen. Wat je wel ziet gebeuren, is een soort wederzijdse herkenning. Ze hebben allemaal hetzelfde meegemaakt in die weken, niemand anders in de ruimte begrijpt dat. Dat alleen zorgt vaak al voor een band.”

Hoe staat het eigenlijk met je eigen liefdesleven? Ben je getrouwd?

Lachend: “Ik ben gewoon hartstikke vrijgezel! Maar mocht ik ooit in het huwelijksbootje stappen, dan hoop ik op een speech waar ik vrolijk van word en waar veel humor in zit. Ik zeg altijd: het feest moet al bij de ceremonie beginnen. Niet pas bij de dans.”

Married at First Sight is vanaf deze week elke dinsdag en woensdag om 20.30 uur te zien op RTL4.