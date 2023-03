sor is er klaar mee: en dat maakt hij duidelijk met billboards

Billboard van sor langs de Vrijheidslaan. Beeld Jennifer Gijrath

Op onder meer het Muntplein, de Overtoom en de Johan Cruyff Boulevard zijn sinds donderdag reclameborden te zien met daarop een foto van de Amsterdamse sor, op de afbeelding staat een streep door het woord ‘rapper’. “Het is tijd dat mijn collega’s en ik genoemd worden bij onze naam, en niet bij de invulling van wat media denken dat we zijn,” aldus sor.

Edisons Hiphop en Album

Bij de Edisons, de oudste en meest gewaardeerde muziekprijzen van Nederland, viel sor (Rosario Mussendijk, 26) maandag flink in de prijzen. Hij ging er met de Edison voor Hiphop én Album vandoor dankzij zijn trilogiealbum Bae Doven, waarin sor hiphop met klassieke muziek verweeft.

De jury toonde zich onder de indruk van het feit dat sor, die sinds 2018 aan gehoorverlies lijdt door een zeldzame auto-immuunziekte, ‘vanuit een letterlijk verdovende situatie, alsnog de dirigent van zijn eigen succes werd’.

Naast dat sor rapt, zingt, componeert en produceert, dirigeert en acteert hij. Maar nu hij de Edisonprijzen binnensleept, valt hem op hoe hij steevast als ‘rapper sor’ wordt vermeld als media over hem schrijven.

Anderen niet ‘muzikant’ of ‘zangeres’

Naar geen van de andere artiesten wordt op deze manier verwezen. NOS kopte: ‘Goldband wint drie Edisons, ook Maan en rapper Sor vallen in de prijzen’. “Begrijp me niet verkeerd, ik bén rapper. Maar het valt op dat andere artiesten niet ‘muzikant of zangeres’ genoemd worden. Je voelt je niet serieus genomen,” zegt sor.

Volgens zijn manager, Aijda Farag Saad, is deze onevenwichtige benadering van artiesten in lijn met hoe media hiphopartiesten nog altijd niet serieus nemen. “Hiphopmuziek is het best gedraaide genre wereldwijd, en nog steeds worden we ondergewaardeerd,” aldus Farag Saad. “Een Edison is de grootste prijs die je in Nederland kan winnen als artiest, dat zou dan ook moeten blijken uit de berichtgeving erover, vinden wij. In sommige berichtgeving wordt sor zelfs helemaal niet genoemd.”

Reclameborden in Amsterdam en Hilversum

Om voor eens en altijd af te rekenen met de overbodige functievermelding, heeft het label van sor, Noah’s Ark, in totaal vijftien reclameborden door heel Amsterdam en zes rondom het Mediapark in Hilversum verspreid met daarop een streep door ‘rapper’. Met deze ‘stille actie’ hoopt sor op meer bewustwording voor hiphop als respectabel genre. “Ik zie het als een kwestie van onwetendheid. Het is oké om onwetend te zijn, maar het is niet oké om onwetend te blijven.”