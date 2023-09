Sophie Straat: ‘Voor een radicaal-linkse demonstratie klim ik graag op de barricade’

Zes kunstenaars(duo’s) en instellingen zijn genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst 2023, de grootste cultuurprijs van de hoofdstad. Sophie Straat maakt kans in de categorie Stimuleringsprijs. De jury: ‘Niemand had gedacht dat de smartlap ooit weer tot leven zou komen, totdat Sophie Straat het podium pakte.’

Voor haar, op de tafel in de woonkamer van haar woongroep in de oude Jodenbuurt, ligt een legpuzzel die voor het grootste deel klaar is – er ligt alleen nog een berg groene stukjes in de deksel. “Ik vind het fijn om iets te doen als ik word geïnterviewd,” zegt ze, terwijl ze een stukje legt.

Sophie Schwartz (29), alias Sophie Straat, viel drie jaar geleden op tijdens de Best of Graduates-expositie in Galerie Ron Mandos. Haar afstudeerproject was een bakfiets vol platen met smartlappen over het veranderende Amsterdam: Het is niet mijn schuld. Ze studeerde ermee af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag met het laagst mogelijke cijfer, een zes.

Sindsdien ging het snel: Sophie Straat trad op in Paradiso, op Lowlands en in de rest van Nederland, nam een nieuw album op, Smartlap is niet dood, en groeide uit tot het boegbeeld van de generatie twintigers die maatschappelijk betrokken is en zich met kunst inzet tegen onrecht.

Dat werd ook opgemerkt door de jury van de Amsterdamprijs, die haar nomineerde in de categorie Stimuleringsprijs (‘voor de maker of organisatie die het afgelopen jaar écht vernieuwend was’). “Sophie Straat heeft met haar onopgesmukte manier van zingen, onverholen teksten en eigenzinnigheid in alles wat ze uitstraalt in korte tijd de harten van het publiek veroverd.”

Wat kenmerkt je werk?

“De maatschappelijke onderwerpen. Verder gaat het echt alle kanten op. Ik ben altijd op zoek naar de juiste vorm, en daardoor is het altijd anders. Ik ben begonnen met zingen omdat het nodig was voor dat bakfietsproject. Dat ging over de gentrificatie in Amsterdam, dus toen was de stap naar de smartlap snel gezet. Gentrificatie gaat heel erg over inclusiviteit en exclusiviteit, en wat mij betreft geldt dat ook voor de smartlap. Dus toen heb ik een smartlap opgenomen.”

Terwijl je afstudeerde in de richting fotografie.

“Documentairefotografie om precies te zijn. Ik had gewoon bedacht dat ik fotograaf zou worden. Ik fotografeerde mijn vrienden, een beetje à la Larry Clark. Later vond ik dat ik ook echte projecten moest maken, toen ben ik zoals elke fotograaf gabbers gaan fotograferen – en ben ik zelf ook gabber geworden.”

“Daarna heb ik mijn eerste film gemaakt, over een vriend van mij die depressief was. Maar wat ik ook deed, op school werd er continu tegen me gezegd dat ik niet goed was; ik was technisch niet goed, ik was slordig, ik was wat dan ook. Ik probeerde dan uit te leggen dat dat ook niet was wat ik wilde, maar daar werd niet naar geluisterd.”

“Ik ben bij toeval zangeres geworden, omdat zingen het beste bij mijn afstudeerproject paste. Maar het jaar daarvoor was ik heel erg met hout bezig. Ik fotografeer overigens nog steeds en ik maak ook nog films. Ik wil ooit nog eens een serie maken, geïnspireerd op mijn tijd op de middelbare school, het Ivko op de Plantage Middenlaan. Dat was zo’n fantastische school! Daar kon je wel doen waar je goed in was. Als ik niet op het Ivko had gezeten, was ik nu niet geweest wie ik ben.”

Wat betekent Amsterdam voor je?

“Amsterdam betekent heel veel voor mij. Ik heb tijdens mijn studie in Den Haag gewoond. Het is wel goedkoper, en lekker dicht bij het strand, maar ik wil gewoon hier zijn. Amsterdam is voor mij zoveel meer dan een leuke plek om te wonen. Ik ben hier geboren en getogen, mijn moeder woont hier. Ik heb hier al mijn vrienden nog van de basisschool en de middelbare school – iedereen die ik ken woont hier. De stad inspireert me. De mensen, de omgeving, de geschiedenis – alles eigenlijk.”

De ene keer zing je in plat Amsterdams, de andere keer in ABN.

“Het is niet mijn schuld was een concept; het was geen muziekstuk, maar een kunstproject, en daarbij vond ik een smartlap in plat Amsterdams het meest passend. Ja dat sprak ik al, iedereen die uit Amsterdam komt, kan dat. Het is geen toneelstukje, het zit er gewoon in omdat ik hier vandaan kom, zoals ik ook Engels kan, omdat mijn moeder Brits is. Misschien ga ik ook nog wel een keer in het Engels zingen, dan kan mijn familie het ook verstaan.”

Waar komt jouw engagement vandaan?

“Dat heb ik deels van mijn moeder. En ik ben natuurlijk een vrouw, en ik vond heel veel dingen niet eerlijk en toen ik dat ging beseffen wilde ik er wat aan doen.”

Je engagement gaat verder dan de vrouwenzaak; dit weekeinde treed je bijvoorbeeld op bij de Extinction Rebellion-demonstratie op de A12 in Den Haag.

“In eerste instantie was ik bezig met wat oneerlijk was voor mij, maar toen ik iets verder ging kijken, zag ik dat er nog een boel meer mis is. Sindsdien neem ik het ook op voor andere minderheden. Dat is voor mij feminisme; dat draait niet alleen om vrouwenzaken maar om solidariteit in bredere zin. Daarom sta ik dit weekend op de A12; niet omdat ik elke nacht wakker lig van het klimaat, maar omdat ik solidair ben met de klimaatactivisten.”

Kan Sophie Straat dan gebeld worden voor iedere demonstratie?

“Het ligt eraan waarvoor. Als het een radicaal-links perspectief heeft, klim ik graag op de barricade.”

Wat doe je over vijf jaar?

“Dat durf ik echt niet te zeggen; dat vind ik een heel benauwende vraag. Ik ben vaak snel uitgekeken op iets, maar ik heb nu voor het eerst iets van rust gevonden in wat ik aan het doen ben. Dus ik denk dat ik nog gewoon aan het zingen ben over onrecht in de wereld. Maar ik zou dus ook graag weer films maken. Als ik de Amsterdamprijs win, wil ik een nieuwe camera kopen. Kort nadat ik van de kunstacademie kwam, is al mijn gear gestolen en toen ik was begonnen met zingen leek het me beter om te investeren in andere dingen.”