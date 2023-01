Sophie Hilbrand was diep onder de indruk van een potje blind schaken

Anish Giri (l) en Jorden van Foreest bij Khalid & Sophie. Beeld BNNVARA - NPO

“Dat hoofd,” stamelde Sophie Hilbrand tegen schaker Anish Giri. Het was niet echt een vraag, meer een uitdrukking van iets dat ergens tussen bewondering en verbijstering in zit. Ze verwoordde wel wat Lips zich ook afvroeg toen hij Giri en Jorden van Foreest, twee Nederlandse grootmeesters, gebroederlijk naast elkaar zag zitten: wat zal er in die briljante hoofden omgaan?

Giri won afgelopen zondag het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee, en werd daarbij in de laatste ronde geholpen door Van Foreest, die de koploper versloeg. Twee jaar eerder was het nog Van Foreest die het belangrijkste toernooi ter wereld won, door in een bloedstollende tiebreak Giri te verslaan. Van rivaliteit is echter geen sprake, de twee kunnen het goed met elkaar vinden.

Sowieso werd het een aandoenlijk en ontwapenend gesprek. Hilbrand trad de schakers, beiden van het type goedaardige nerd, met oprechte interesse tegemoet. “Ben jij in je hoofd echt permanent met schaken bezig?” wilde ze weten. Giri lachte verontschuldigend: “Ja, iedere schaker is wel een beetje gek.”

Van Foreest vertelde dat Giri op trainingsdagen van ’s ochtends vroeg tot diep in de nacht doorwerkt om zijn spel te verbeteren. Giri: “Maar we maken soms ook wandelingen.”

Vervolgens gingen de twee een potje blind schaken, waarbij ze in een moordend tempo coördinaten aan elkaar doorgaven. Gesneden koek voor iedere grootmeester, de studio was desondanks diep onder de indruk. Lips meende de Slavische opening te ontwaren, maar was bij de vijfde zet de draad volledig kwijt.

Wat gaat er in het hoofd van een genie om? Hoe kunnen twee op het oog verder doodgewone jongemannen zo onbevattelijk veel denkvermogen bezitten? Niets is voor eeuwig, legde Giri uit. “Er is een limiet. Tot je 30ste kunt je groeien als schaker, maar vanaf je 40ste neemt het af.” Zelf is Giri 28, dus hij heeft nog even, maar Lips kan een serieuze carrière in het schaken wel schudden.

