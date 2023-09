Sophie Hilbrand: ‘In het begin van Khalid & Sophie kregen we vaak te horen: ‘Nou, het is nog geen niveau DWDD’’

Talkshow Khalid & Sophie begint maandagavond aan zijn vijfde seizoen. Is dat, met de komst van Eva Jinek naar de publieke omroep, het laatste? Presentatrice Sophie Hilbrand hoopt van niet. ‘We kunnen best afwisselen.’

De NPO toonde zich recent zo tevreden met de ontwikkeling van Khalid & Sophie dat de dagelijkse talkshow maandag begint aan een reeks die - met een onderbreking rond kerst - tot eind mei zal duren. Het langste seizoen tot nu toe. Maar dat goede nieuws biedt geen garantie voor wat daarna volgt, weet presentatrice Sophie Hilbrand (47).

Khalid & Sophie begon exact twee jaar geleden op de plek van het plots van de buis gehaalde praatprogramma De vooravond. Die show, die werd gelanceerd als opvolger van succesnummer De Wereld Draait Door, miste volgens de eigen omroep BNNVara de benodigde urgentie om te mogen doorgaan.

Voor Khalid & Sophie, waarvan Hilbrand de presentatie afwisselt met Khalid Kasem, dreigt nu een ander scenario. Met de transfer van Eva Jinek van RTL naar AvroTros is er concurrentie op komst voor het tijdstip van 19 uur. Jineks omroep heeft intern zijn interesse voor die plek kenbaar gemaakt. Jinek zou er een praatprogramma over ‘actualiteiten en cultuur’ willen maken.

Hoe nu verder?

Hilbrand: “Dat weten we nog niet. We lezen het nieuws natuurlijk ook, maar hebben niets concreets gehoord. We richten ons dus gewoon op dit seizoen. En daarna zijn we overgeleverd aan de Hilversumse goden.”

“Het is vervelend voor het hele team om niet te weten wat ons boven het hoofd hangt. Aan de andere kant: we hebben ook geen recht op die plek, hè. Het is al te gek dat we dit al vijf seizoen mogen doen. Dat moet je blijven beseffen.”

Zouden Jinek en jullie niet gewoon kunnen afwisselen?

“Wat mij betreft wel. In het begin deden we dat ook met M van Margriet van der Linden. Ik denk dat de kijkers dat wel zullen begrijpen.”

“Maar hoe ze daar bij de AvroTros over denken? Geen idee. En wat lastig is: bij dit soort programma’s horen grote redacties. Wat moeten die ploegen doen als hun programma stilligt? Dat is ingewikkeld.”

Is het lastig om onder dit soort omstandigheden te werken? Zijn dit toch de loopgraven van de talkshowoorlog?

“Ik denk dat er maar een heel beperkte groep mediamensen op die manier tv kijkt. Ook ik probeer zo min mogelijk bezig te zijn met alles buiten ons eigen programma. Ik zit komende maand twintig jaar bij BNNVara. Twintig jaar! Ik houd dus gewoon enorm van het proces van samen een tv-programma maken. Maar voor de rest heb ik nooit veel interesse gehad.”

Is Khalid & Sophie gegroeid in de eerste vier seizoenen?

“Zeker weten. In het eerste seizoen was het nog zoeken, soms ook gewoon nog niet goed. Er lagen zoveel verwachtingen over wat een talkshow op dat tijdstip zou moeten zijn. Je kreeg al heel snel te horen: ‘Nou, het is nog geen niveau De Wereld Draait Door.’ Die benadering kende ik nog niet zo goed. Bij BNN begonnen mijn programma’s altijd gewoon op nul.”

“Maar we hebben steeds beter doorgekregen wat we zelf willen maken, wat bij ons past. Het was ook niet dat we in het begin geen leuke gasten uitnodigden, hè. Dat deden we wel, alleen zeggen ze nu veel vaker ‘ja’. We hebben hun vertrouwen langzaam verdiend.”

Welke onderwerpen zijn typisch Khalid & Sophie?

“Cultuur. Boeken. Het klimaat. Gesprekken over maatschappelijke thema’s. En muziek! Krezip, Hans de Booij of de doorbrekende bandjes op dinsdag. Met de verkiezingen in aantocht gaan we het natuurlijk ook veel over politiek hebben. In mijn eerste uitzending heb ik straks Boudewijn de Groot te gast. Hij heeft een boek over zijn oeuvre. Toen ik dat hoorde, dacht ik meteen aan het cd’tje dat we thuis altijd draaiden met mijn kinderen. Dat enthousiasme moet de basis zijn.”

“En het gaat ons er dus niet om zo veel mogelijk afwijkende meningen tegenover elkaar te zetten. Wij willen juist anti-polariserend zijn. Liever dan iets laten zien wat verdeelt, kiezen we voor iets moois of liefs.”

Het woord ‘lief’ associeer je na de onthullingen over DWDD niet direct meer met een talkshow. Kun je zo’n programma ook op een lieve manier maken?

“Natuurlijk moeten onze mensen ook echt hard werken. Zorgen dat je als eerste een interessante gast belt, dat hoort er gewoon bij. Maar we denken als redactie heel erg op dezelfde manier over het maken van een talkshow. Iedereen snapt de druk, maar begrijpt ook dat je daarnaast gewoon aardig kunt blijven.”

Dat laatste lukt jou als presentator onder de spanning van een live-uitzending ook?

“Ik heb nooit op een andere manier gewerkt. Ik ben gewend heel veel tijd in mijn werk te stoppen, maar dan wil ik het ook wel met leuke mensen en in een goede sfeer kunnen doen. Het gaat niet alleen om het resultaat. Als bij een programma dat resultaat met vechten tot stand moet komen, is dat programma helemaal niets voor mij.”

Hoe reageren jullie als jullie een gast willen hebben, maar die bij de concurrentie blijkt aan te schuiven?

“Er zijn nou eenmaal meerdere programma’s die achter gasten aan zitten. Als we dan mis grijpen, zoeken we echt wel uit hoe dat is gegaan. Een keer waren we er heel vroeg bij en leek alles al geregeld. Toen bleek de communicatie vanuit onze kant toch niet helemaal goed te zijn gegaan. Dat onderwerp ging toen niet door en dat was erg jammer. Dan praten we daarover en mag dat ook streng. Maar in de meeste gevallen is het de redacteur zelf die het meeste baalt.”

Jullie halen hetzelfde resultaat maar dan op een lieve manier?

“Je bedoelt eigenlijk: DWDD had anderhalf miljoen kijkers, jullie ongeveer de helft. Zou je niet beter scoren als je wat minder lief was? Dan is mijn antwoord: dat hoop ik niet, want zo zijn we hier gewoon niet.”

“Ik denk dat het verschil is dat Matthijs van Nieuwkerk bij DWDD heel veel zelf bepaalde. Hij stond scherp afgesteld op wat wel bij het programma paste en wat niet. En dat wist hij – denk ik, want ik was er niet bij – als de beste. Maar wij werken anders. We zijn veel meer een club waarin iedereen zijn eigen inbreng heeft.”

Is een dagelijkse talkshow maken, zoals Van Nieuwkerk het volgens zeggen noemde, Champions League?

“Die term is gaan horen bij talkshows op een belangrijk tijdstip. Laatst werd dat in een artikel op de hak genomen: ‘Misschien klopt dat toch wel, want bij de Champions League zitten er elk seizoen ook een hele hoop saaie kutwedstrijden tussen.’ Vond ik goed gezien.”

“Kijk, het is gewoon heel hard en veel werken. Een talkshow is een gekke machine: elke dag opnieuw gaan we weer voor de beste uitzending. Daarbij moet je je zo goed mogelijk voorbereiden. Ook ik. Tegelijk weet je dat je het nooit helemaal perfect kunt doen, maar dat is ook helemaal niet erg. Als je het maar probeert.”

Khalid & Sophie. Maandag t/m vrijdag. 19.00 uur. NPO1.

Over de auteur: Stefan Raatgever is media- en muziekjournalist bij Het Parool. Hij schrijft over televisie, radio en streaming, maar ook over popconcerten, muziektrends en nieuwe albums. Ook is hij een van de recensenten van de rubriek Han Lips kijkt tv.