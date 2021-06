Sophie Hilbrand: ‘De naam van Pieter Omtzigt viel regelmatig’

Sophie Hilbrand Beeld BNNVARA / Wessel de Groot

Het zijn prachtige plaatjes van Makkinga, het pittoreske dorpje in Oost-Friesland. De straatlantaarns, de kerk, de weilanden, de molen. In een schuur sleutelt Roel van Rossem aan een oude auto. De pensionado heeft met Sophie Hilbrand al een ritje gemaakt in de oldtimer.

Hier lijken rust en vrede te regeren. Tot het conflict ter sprake komt. Dan begint het te donderen en bliksemen. “Dit is een waarschuwing aan de heren in de gemeenteraad,” briest Van Rossem, “ik ga door tot de zaak op een fatsoenlijke manier geregeld is.”

Slap bestuur

Het is een fragment van een nieuwe reeks Opstandelingen, de derde serie van Sophie Hilbrand. Een mengeling van Tim Hofmans BOOS, De Rijdende Rechter en het vroegere Breekijzer van Pieter Storms. Hilbrand onderzoekt de pijnpunten van de lokale democratie. Ze interviewt burgers die in opstand komen tegen bestuurders. Zoals Patrick, die in Heerlen plotseling wordt geconfronteerd met de komst van een opvanghuis voor verslaafde zorgmijders in zijn buurt. Zoals Marloes en Jeroen die op de Neder-Rijn vrezen dat hun woonboot wordt overvaren door vrachtschepen. Of, zoals al genoemd, Roel van Rossem, die twintig jaar geleden het drukke westen verruilde voor het rustige Makkinga, maar nu gehinderd wordt door (het lawaai van) de nabijgelegen motorsportvereniging De Prikkedam. “Ik hoor het mijn zoontje nog zeggen: had ie daar maar niet moeten gaan wonen. Maar het ligt een stuk genuanceerder,” zegt Hilbrand.

Het echtpaar Van Rossem maakt, samen met enkele buurtbewoners, bezwaar, de motorvereniging vecht voor lijfsbehoud en de gemeente grijpt maar half in. Zie hier de status quo. Hilbrand: “Wij volgen telkens het hele proces. Daarin hoeft de opstandeling niet altijd gelijk te hebben. Je wilt laten zien wat er gebeurt, waardoor mensen gefrustreerd raken. Als er slap bestuur is, of dat een gemeenteraad achteraf zegt: ‘Oh, wat hebben we nú gedaan?’”

Achterkamertjes

In Opstandelingen behandelt Hilbrand met haar team de kleinere casussen. “De kwesties zijn actueler geworden door de landelijke bewegingen. Er is meer roep om openbaarheid. Minder achterkamertjes. De gele hesjes, de demonstraties, de toeslagenaffaire. De naam van Pieter Omtzigt is dan ook geregeld gevallen. We proberen alle partijen te spreken, dus ook de bestuurders. In het eerste seizoen lukte dat aardig, in de tweede reeks nauwelijks en nu wel weer redelijk.”

Soms dacht Sophie Hilbrand bij het strikken van een gemeenteambtenaar terug aan die ene interviewcursus lang geleden. Toen ze als jonkie een stand-up moest verzinnen en zich als een Pieter Storms zag staan. “Ik weet nog dat ik begon met: ‘Ik sta hier bij het huis van die en die. Hij weet niet dat ik hier ben, haha’.... Ja, daar heeft Opstandelingen af en toe ook iets van weg. Natuurlijk wil ik graag dat bestuurders meewerken, maar ik vind het ook wel eens lekker als we in een straat in de auto zitten te wachten en dan het gevoel te hebben: ja, daar loopt ie. Pak de camera.”

Niet altijd sluit Hilbrand een aflevering af met een opgeloste zaak. “We laten de processen zien. Dat als een probleem in het begin niet serieus genomen wordt, het kan uitgroeien tot een etterende wond. Iemand moet verantwoordelijkheid nemen. Gemeentebesturen moeten veel meer luisteren naar de verhalen van de burgers.”

Bij de opnames van aflevering vijf, nu anderhalve maand geleden, moest ze de presentatie even overlaten aan Erik Dijkstra en ontbrak ze ook bij Op1. Sophie Hilbrand was geveld door corona. “Het begon bij Waldemar (Torenstra, haar vriend; red.) die net een serie aan het opnemen was. Irritant. Hij boven in quarantaine, ik met de kinderen beneden. Toen werd ik ziek. Knapte hij weer een klein beetje op, maar kwam alles op hem neer. Ik lag voor pampus. Megaspierpijn. Elke keer als ik dacht: het gaat wel weer een beetje en ik naar het toilet liep, kwam ik helemaal kapot terug. Dat ging dagen door. Zelfs toen we alweer aan het draaien waren, had ik nog last. Moest ik een bankje verplaatsen om een burgemeester te interviewen, was ik helemaal kapot.”

Talkshowtafel

Inmiddels is ze alweer een een aantal weken hersteld. Gaat ze op pad voor Opstandelingen en zit ze elke maandagavond aan de talkshowtafel van Op1 met Hugo Logtenberg. Het duo is er vanaf de start , begin januari 2020, bij. “We komen beiden uit een andere hoek. Ik heb veel maatschappelijke dingen gedaan, human interest en Hugo is erg in politiek geïnteresseerd. Die combi werkt. Eigenlijk klikte het met Hugo meteen al in de testfase. We hebben zoveel plezier, bellen elkaar de hele dag over onderwerpen. Lange tijd was er zoveel behoefte aan nieuws over corona. Dat heeft Op1 wel een zetje gegeven. Ik snap dat corona actueel is, maar eerlijk gezegd ben ik daar wel een beetje klaar mee. Fijn dat dat nu wat minder wordt en we ook meer andere onderwerpen kunnen bespreken.”

Ze heeft haar draai gevonden aan de talkshowtafel. “Ik weet nog goed dat Hugo en ik een systeempje hadden bedacht. ‘Tik ik jou aan met de knie als je denkt: nu jij’. Maar bij de eerste beste keer kwam ik er achter dat ik helemaal gedraaid van hem zat. Kon helemaal niet! We zijn inmiddels aardig op elkaar ingespeeld en gegroeid. Het is minder strak allemaal.”

Ze gaat ook deze zomer door met Op1, met een tussenpauze voor vakantie. Haar ambities op langere termijn? Blijven doen wat ze nu ook doet. “Studioprogramma’s, zoals Op1, maar ook reportages maken. En een vierde seizoen van Opstandelingen. Daarmee kunnen we eindeloos door. Laatst vroeg een van onze kinderen: ‘Wat is pensioen?’ Ik zei: ‘Dat je stopt met werken als 65 of 67 jaar bent, maar papa en ik stoppen waarschijnlijk nooit.’ En waarom ook stoppen als je kunt blijven doen wat je leuk vindt?”

