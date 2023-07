Sophie Hermans oogde als een konijn in de koplampen terwijl ze werd geïnterviewd door Albert Bos

Renze Klamer keek in ‘Renze’ met een goed bezette tafel terug op 13 jaar Rutte. Beeld RTL

De politiek commentatoren hadden hun koffers al gepakt voor het zomerreces. Toen viel het kabinet. Ze konden hun vakantieplannen al helemaal annuleren toen op maandagochtend eerst Wopke Hoekstra bekend maakte geen CDA-leider meer te willen zijn en vervolgens Mark Rutte de politiek in zijn geheel gedag zei. Ineens leek Het Binnenhof wel een aflevering van Ik Vertrek.

De politiek verslaggevers van het NOS-journaal moesten alle zeilen bijzetten om in de wandelgangen reacties te ontfutselen aan fractieleiders die op weg waren naar het debat over de val van het kabinet – een debat waar de angel door Rutte net uit was gehaald. VVD-fractieleider Sophie Hermans oogde als een konijn in de koplampen terwijl ze werd geïnterviewd door een achteruitlopende Albert Bos van de NOS.

Extra zuur was het voor Wopke Hoekstra, die diezelfde ochtend ook zijn vertrek had aangekondigd, maar nu was niemand nog geïnteresseerd in zijn verhaal. Daar zal Lucky TV hopelijk nog iets leuks mee doen.

Het debat, waarvoor de motie-messen al geslepen waren door de oppositie, veranderde op slag in een afscheidsfeestje waarop de scheidende premier in het zonnetje werd gezet. Zelfs Geert ‘doe es normaal man’ Wilders dankte Rutte voor zijn tomeloze inzet voor Nederland.

In latere journaals kwamen de geijkte fragmenten uit het 13-jarige premierschap van Rutte voorbij: Rutte op de fiets, Rutte die zijn bekertje koffie laat vallen, Rutte die zich onder de gewone Nederlanders mengt. NOS-reporter Lidwien Gevers had blijkbaar weer het kortste strootje getrokken: zij moest in Uden en Utrecht reacties peilen bij diezelfde Gewone Nederlanders: “Best heftig wat er nu gebeurt.”

Renze Klamer keek in Renze terug op 13 jaar Rutte met een goed bezette tafel: Caroline van der Plas, Jaïr Ferwerda, Joost Vullings, Gijs Rademaker, Thomas Erdbrink, Ron Fresen en Halbe Zijlstra – die nog steeds glom van trots vanwege de bezuinigingen die hij met Rutte voor elkaar had gekregen.

In De Oranjezomer peilde Hélène Hendriks intussen de stemming van het publiek: dat vond unaniem dat Johan Derksen de beste opvolger van Rutte zou zijn.

Zo was aan het eind van de dag de chaos compleet – net als aan het slot van elke aflevering van Ik Vertrek.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.