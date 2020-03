Songfestivallied Jeangu Macrooy: gewaagde keuze, prachtige song

Nederland gaat op het Songfestival op eigen bodem opnieuw voluit voor de winst. De woensdag uitgelekte inzending van Jeangu Macrooy bruist van de kwaliteit én ambitie. Grow is geen doorsnee Songfestivalsong en al helemaal geen allemansvriend. Wel is het een onderscheidend lied dat zonder twijfel gaat opvallen in Rotterdam.

Grow is een glaszuivere gospelsong. Een ingetogen en slepende ballade zonder makkelijk meezingbaar Eurovisierefrein. En een lied waarin een kerkorgel, een warm koor en een brommende synthesizer figureren. Maar de hoofdrol is voor de donkere soulstem van Macrooy, die alle ruimte krijgt zijn vocale spierballen te laten rollen.

Het is een gewaagde keuze. Gospel heeft niet bepaald een reputatie als Songfestivaltalisman, maar Nederland heeft zich één belangrijke regel in het hoofd geprent: als je wil scoren, moet je de aandacht trekken. Niet door een indianenpak uit de verkleedkist te trekken of een draaiorgel mee te torsen op het podium, maar door muzikaal iets anders te doen dan de rest.

Kwaliteit

Én door kwaliteit te leveren. Salvador Sobral (vertolker van de fado Amar pelos dois) won er in 2017 het festival mee. Duncan Laurence deed vorig hetzelfde: de concurrentie inpakken door muziek te laten prevaleren en een flitsende show achterwege te laten.

Kan het nog een keer? Jeangu Macrooy was bij de bookmakers niet direct favoriet. In de eerste weken baseren de wedkantoren zich vooral op online buzz en eerste recensies van al vroeg bekende inzendingen. Zo steeg het catchy Think About Things uit IJsland alvast naar 1. Macrooy had niet de vroege hype die Duncan Laurence vorig jaar wel had en bungelde in de onderste regionen. Het kan bijna niet anders dat dankzij Grow zijn momentum gaat groeien.

Inhoudelijk bevat het lied een herkenbaar persoonlijk verhaal. Het refrein Through every high and every low/I grow/The more I learn the less I know/I grow lijkt direct uit het leven van Macrooy te komen. Hij begint het lied met enkele regels over zijn jeugdjaren. When I’m alone I am defenseless, zingt hij.

In een interview met Het Parool vertelde hij al eerder hoe hij zijn jongensjaren doorbracht in Suriname, in de wetenschap anders te zijn dan zijn leeftijdsgenoten. Hij emigreerde naar Nederland om in Enschede een muziekopleiding te volgen en om de vrijheid te vinden voor zijn homoseksualiteit uit te komen. Die worsteling heeft Macrooy gevangen in een aangrijpend en ook voor een breder publiek herkenbaar verhaal over de groeipijnen van het leven.

Is dat voldoende om mee te doen voor een nieuwe zege? Dat hangt van veel meer af dan een goed liedje. Macrooy is inmiddels een liveperformer met een prima reputatie. Jury’s zouden heel goed kunnen vallen voor de intimiteit van Grow. De vraag is of de trage gospel zich een weg weet de banen naar het hart van de tv-kijker, die gewend is aan de hedendaagse, elektronische, popmuziek.

Toch is één ding wel alvast zeker: Nederland stuurt – in tegenstelling tot de meeste titelverdedigers van de laatste jaren – een waardige opvolger van zijn Songfestivalwinnaar naar het Eurovisiepodium.