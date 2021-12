Song X is met voorsprong de opwindendste plaat in de catalogus van Pat Metheny

Song X van Pat Metheny en Ornette Coleman uit 1986. Beeld -

35 jaar geleden verscheen een plaat die niemand had zien aankomen en zeker niemand bij Geffen Records. Dat was het label van Joni Mitchell, John Lennon, Neil Young, Elton John, Peter Gabriel, Kylie Minogue, Cher, Guns N’ Roses, Aerosmith, Donna Summer en nog veel meer artiesten die de eigenaar, David Geffen, zo stinkend rijk maakten, dat hij in New York de thuishaven van de New York Philharmonic, de Avery Fisher Hall, kon laten omdopen tot David Geffen Hall. Geffen was een man van de mainstream, die fusiongitarist Pat Metheny van ECM overnam, in de veronderstelling dat er prachtige en vooral ook goed verkopende jazzfusionalbums van zouden komen, allemaal met een nette scheiding in het haar. Maar bij Metheny’s debuutplaat voor Geffen, Song X, zat zo ongeveer geen enkel haartje op de geëigende plek. Het is met voorsprong de opwindendste plaat in de catalogus van de gitarist.

Terug in de tijd Metheny, die in Nederland grote bekendheid geniet als leverancier van de tune (Two Folk Songs van het album 80/81) voor het programma op zondagavond van Kees van Kooten en Wim de Bie, was allang een groot bewonderaar van saxofonist Ornette Coleman. Die had in 1961 de wereld van de jazz op zijn kop gezet met de plaat Free Jazz, waarmee een nieuw genre werd geschapen dat in avant-gardekringen lang toonaangevend zou blijven. Coleman voelde wel wat voor een samenwerking met Metheny, mits die bereid zou zijn zichzelf opnieuw uit te vinden. En dus begonnen de twee in 1985 aan drie weken durende, uitputtende jamsessies van soms wel twaalf uur per dag, of beter gezegd een speurtocht naar een idioom, een taal, een wereld die er nog niet was.

Samen met bassist Charlie Haden en drummer Jack DeJohnette namen ze vervolgens in drie dagen op wat het album Song X zou worden, met daarop acht geïmproviseerde stukken die zonder uitzondering exploderen van spelgenot. Met name het ruim dertien minuten durende Endangered Species is een ongekend klankorgasme, waar niet naar te luisteren is zonder wild met je armen zwaaiend door de kamer te dansen en gekke kreten te slaken. Het kwartet jut elkaar op tot de hoogste hoogten (je hoort iemand – Metheny? – tijdens de drumsolo gillen van plezier). Grote troef is de gitaarsynthesizer die Metheny gebruikt en die soms de klankkleur van Colemans sax benadert, waardoor de prachtigste verstrengelingen ontstaan.

Waarom nu beluisteren? Omdat het een feest blijft dit wonder van muzikale synergie te ervaren, vooral in de volledig geïmproviseerde stukken en delen. Je vraagt je hoogstens af waarom Metheny deze kant van zichzelf niet veel vaker heeft laten horen.

Verder luisteren In 2005 verscheen een luxe-editie met zes niet eerder uitgebrachte stukken. In Word from Bird laten Coleman en Metheny de geest van Charlie Parker vaardig over zich worden in de vorm van watervlugge unisono. Schitterend.