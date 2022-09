‘Soms moet er plaatsgemaakt worden’ riep hiphopdanser en theaterleider Alida Dors bij de Staat van het Theater

Als een van de weinige vrouwen van kleur in het theater, deed Alida Dors, artistiek leider van Theater Rotterdam, donderdagmiddag een oproep aan vrouwen zoals zij: ‘Deze sector heeft je nodig. Op alle fronten in alle hoeken en gaten.’

Het jaarlijkse Nederlandse Theaterfestival is donderdagavond traditiegetrouw begonnen met de Staat van het Theater. Voor deze festivalaftrap wordt telkens iemand uit het culturele veld uitgenodigd om zijn of haar licht te laten schijnen op het theater in Nederland. De uitnodiging ging dit jaar naar danser Alida Dors, artistiek leider van Theater Rotterdam, opgeleid in de hiphop. Ze bracht met haar Staat van het Theater de Kleine Komedie in vervoering.

Dors bracht veel meer dan alleen een sterke speech. Haar Staat van het Theater ontrolde zich na een rituele zegening als een opzwepende, spannende performance lecture met stevig swingende live muziek, aangrijpende dans, een collage van rake citaten en een vurig betoog om als sector in beweging te komen.

Humor en urgentie

Als eerste zwarte vrouw die een van de vier grootste gezelschappen van het land runt, bracht ze een antiracistische en antiseksistische eis tot meerstemmigheid. Met schwung, humor en grote urgentie. Radicale gelijkwaardigheid is de inzet, ook al wringt het soms en doet het pijn op weg daar naartoe. Dors bracht de zaal in de Kleine Komedie regelmatig tot kolken. “Laat me jullie uitnodigen voor deze dans. Samen zoeken we de balans,” luidde het refrein.

Dors deelde de waarden die zij meebracht vanuit haar hiphopachtergrond: “Hiphop, waar kleuren, disciplines en generaties elkaar versterken.” Dat is in de theatersector nog steeds niet zo, constateerde ze.

Medestrijders

Ze riep verschillende groepen op om mee te strijden. Het theaterveld ontbeert nog altijd kleur, vooral vrouwen van kleur en hun verhalen. Dors sprak ze rechtstreeks aan: “Deze sector heeft je nodig. Op alle fronten in alle hoeken en gaten. Ook al lijkt het er soms niet op. Ook al stuit je op onbegrip en op fobieën van anderen. Wij zijn hier.”

Daarna riep ze alle vrouwen op naast haar sisters te komen staan – meerstemmigheid is ook hun strijd.

Corona noemde Dors ‘het intermezzo van stilstand’. Dat gaf tijd voor reflectie, maar inmiddels dendert de sector weer door, met première-infarcten en dramatisch afgenomen werkgeluk. En schreeuwende ongelijkheid die het wij-zijdenken voedt. Ze putte hoop uit het activisme van de jonge generatie, maar stelde ook: “Soms moet er gewoon plaatsgemaakt worden.”

De derde oproep richtte ze aan medestanders in de strijd tegen de ongelijkheid.

Groot effect

Na elke oproep van Dors marcheerde strijdbaar een groep mensen op: vrouwen van kleur, vrouwelijke medestrijders, de medestanders. De groep werd aangevoerd door de dansers Nicole Geertruida en Liza Panjoel. Met groot effect, want bij de eerste golf begon de zaal al te joelen, te klappen en te juichen en dat verstomde pas na het slotapplaus.

Het Nederlands Theaterfestival is overigens niet de enige die Alida Dors heeft uitgenodigd haar inzichten te komen delen. Tijdens de Nederlandse Dansdagen, in oktober, zal zij ook de Staat van de Dans voor haar rekening nemen. Het is voor het eerst dat één persoon de beide Staten presenteert.

Vrijdagmiddag om vijf uur is The State of the world op het festival, een speech over de staat van de wereld en de podiumkunsten, uitgesproken door een lid van Pussy Riot, de Russische activiste Maria Aljochina.