Soms is Lips blij dat zijn buren geen onvervalste bloedgabbers zijn

Foute vrienden. Beeld -

“Hé Roy, ga lekker weg met die kankercamera, ik word er nou een beetje moe van!” Als je zoals Roy Dames dik 25 jaar met je camera Amsterdamse ‘bloedgabbers’ volgt voor de documentaireserie Foute vrienden, zijn er ook momenten dat diezelfde bloedgabbers het even ‘strontzat’ zijn gefilmd te worden. Gisteravond zag Lips de eerste aflevering van 25 jaar Foute vrienden over een viertal met tot de verbeelding sprekende bijnamen als Verbrande Herman, Rooie Jos, Dikke Bobbie en Jantje van Amsterdam. Die laatste was degene die ‘effe genoeg had van die kanker­camera’.

Documentairemaker Dames kent het kwartet al 35 jaar en haalde ze 27 jaar geleden voor de camera voor zijn documentaire Ik ben Jantje, over Jantje de Sloper alias Jantje van Amsterdam. In 2010 volgde de documentaire Foute vrienden – dus die 25 jaar nam Lips met een korrel zout.

Met een flinke scheut weemoed werd de balans opgemaakt. En met veel archief­materiaal uit de eerdere films, want Dikke Bob was al jaren niet meer onder ons. Ook Jantje van Amsterdam en Verbrande Herman hadden betere tijden gekend; Herman woonde nu ‘ergens in Limburg’, want ‘Amsterdam is een tyfusstad geworden’.

Maar ook hun zogenaamde gloriejaren schetsten een weinig sympathiek beeld. Zo leidde Herman anno 1995 de filmmaker trots rond op zijn drijvende seksclub in aanbouw: “Hier komen amateurhoeren die zich voor heel weinig geld door mannen laten gebruiken of misbruiken of hoe je het wil noemen.” Herman had bij de opening alle buren uitgenodigd én laten fotograferen, zodat hij die foto’s later tegen ze kon gebruiken mochten ze gaan klagen. Lekker foute verhalen misschien, maar Lips was blij dat hij brave vrienden had en geen bloedgabbers.

Reageren? hanlips@parool.nl.